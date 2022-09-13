13 сентября 2022

В Екатеринбурге начали судить бутлегеров после смерти от спирта 30 человек

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Суд над бутлегерами . Екатеринбург
Рассматривать дело бутлегеров начали в Чкаловском районном суде Фото:
новость из сюжета
Массовые отравления контрафактным алкоголем

Торговцы Армен Аветисян и Надир Мамедов и другие предприниматели, подозреваемые в продаже контрафактного алкоголя, из-за которого насмерть отравились около 30 человек, предстали перед судом Екатеринбурга. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Чкаловского районного суда.

«Фигурантов доставили в зал суда, некоторых ранее выпустили из СИЗО — они приехали на суд сами. Это первое рассмотрение дела бутлегеров по существу. Для некоторых были наняты переводчики», — сообщил корреспондент.

Предположительно, спирт торговцам привозил Анар Айвазов, который также находится в зале суда. Всего в деле фигурируют семь человек, суд решит судьбу каждого из них, когда следователям удастся доказать их вину.

По версии следствия, Аветисян и Мамедов, работая на рынке, смешали технический спирт с водой и нелегально продавали получившийся напиток. Жертвами стали жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ревды и других городов, приехавшие закупиться на Ботаническом рынке.

Суд над бутлегерами . Екатеринбург
Фото:
Суд над бутлегерами . Екатеринбург
Фото:
Суд над бутлегерами . Екатеринбург
Фото:

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Торговцы Армен Аветисян и Надир Мамедов и другие предприниматели, подозреваемые в продаже контрафактного алкоголя, из-за которого насмерть отравились около 30 человек, предстали перед судом Екатеринбурга. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Чкаловского районного суда. «Фигурантов доставили в зал суда, некоторых ранее выпустили из СИЗО — они приехали на суд сами. Это первое рассмотрение дела бутлегеров по существу. Для некоторых были наняты переводчики», — сообщил корреспондент. Предположительно, спирт торговцам привозил Анар Айвазов, который также находится в зале суда. Всего в деле фигурируют семь человек, суд решит судьбу каждого из них, когда следователям удастся доказать их вину. По версии следствия, Аветисян и Мамедов, работая на рынке, смешали технический спирт с водой и нелегально продавали получившийся напиток. Жертвами стали жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ревды и других городов, приехавшие закупиться на Ботаническом рынке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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