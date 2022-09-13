В Екатеринбурге начали судить бутлегеров после смерти от спирта 30 человек

14 сентября 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Рассматривать дело бутлегеров начали в Чкаловском районном суде Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Массовые отравления контрафактным алкоголем Торговцы Армен Аветисян и Надир Мамедов и другие предприниматели, подозреваемые в продаже контрафактного алкоголя, из-за которого насмерть отравились около 30 человек, предстали перед судом Екатеринбурга. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Чкаловского районного суда. «Фигурантов доставили в зал суда, некоторых ранее выпустили из СИЗО — они приехали на суд сами. Это первое рассмотрение дела бутлегеров по существу. Для некоторых были наняты переводчики», — сообщил корреспондент. Предположительно, спирт торговцам привозил Анар Айвазов, который также находится в зале суда. Всего в деле фигурируют семь человек, суд решит судьбу каждого из них, когда следователям удастся доказать их вину. По версии следствия, Аветисян и Мамедов, работая на рынке, смешали технический спирт с водой и нелегально продавали получившийся напиток. Жертвами стали жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ревды и других городов, приехавшие закупиться на Ботаническом рынке. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Торговцы Армен Аветисян и Надир Мамедов и другие предприниматели, подозреваемые в продаже контрафактного алкоголя, из-за которого насмерть отравились около 30 человек, предстали перед судом Екатеринбурга. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Чкаловского районного суда. «Фигурантов доставили в зал суда, некоторых ранее выпустили из СИЗО — они приехали на суд сами. Это первое рассмотрение дела бутлегеров по существу. Для некоторых были наняты переводчики», — сообщил корреспондент. Предположительно, спирт торговцам привозил Анар Айвазов, который также находится в зале суда. Всего в деле фигурируют семь человек, суд решит судьбу каждого из них, когда следователям удастся доказать их вину. По версии следствия, Аветисян и Мамедов, работая на рынке, смешали технический спирт с водой и нелегально продавали получившийся напиток. Жертвами стали жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ревды и других городов, приехавшие закупиться на Ботаническом рынке.