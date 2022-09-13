В ЯНАО эвакуировали посетителей и персонал торгового центра

В Надыме (ЯНАО) эвакуировали людей и персонал в одном из торговых центров города. Об этом сообщает Ямал-Медиа.
«В торговом центре Надыма сработала пожарная сигнализация. По словам очевидцев, на 2 этаже было задымление и пахло гарью», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
Агентство направило запрос в главное управление МЧС России по ЯНАО. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске вечером 4 сентября пожарные ликвидировали возгорание в жилом многоквартирном доме на Транспортной улице. Площадь пожара составила 10 кв. метров, еще 35 кв. метров пострадали от последствий пожара.
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