В ЯНАО эвакуировали посетителей и персонал торгового центра

В Надыме сработала пожарная сигнализация в торговом центре

14 сентября 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, пострадавших нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Надыме (ЯНАО) эвакуировали людей и персонал в одном из торговых центров города. Об этом сообщает Ямал-Медиа. «В торговом центре Надыма сработала пожарная сигнализация. По словам очевидцев, на 2 этаже было задымление и пахло гарью», — говорится в сообщении. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Агентство направило запрос в главное управление МЧС России по ЯНАО. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске вечером 4 сентября пожарные ликвидировали возгорание в жилом многоквартирном доме на Транспортной улице. Площадь пожара составила 10 кв. метров, еще 35 кв. метров пострадали от последствий пожара.

В Надыме (ЯНАО) эвакуировали людей и персонал в одном из торговых центров города. Об этом сообщает Ямал-Медиа. «В торговом центре Надыма сработала пожарная сигнализация. По словам очевидцев, на 2 этаже было задымление и пахло гарью», — говорится в сообщении. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Агентство направило запрос в главное управление МЧС России по ЯНАО. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске вечером 4 сентября пожарные ликвидировали возгорание в жилом многоквартирном доме на Транспортной улице. Площадь пожара составила 10 кв. метров, еще 35 кв. метров пострадали от последствий пожара.