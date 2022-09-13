13 сентября 2022
12 сентября 2022

В ЯНАО эвакуировали посетителей и персонал торгового центра

В Надыме сработала пожарная сигнализация в торговом центре
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эвакуация в ТРК Куба. Челябинск, эвакуация, трк куба
По предварительным данным, пострадавших нет Фото:

В Надыме (ЯНАО) эвакуировали людей и персонал в одном из торговых центров города. Об этом сообщает Ямал-Медиа.

«В торговом центре Надыма сработала пожарная сигнализация. По словам очевидцев, на 2 этаже было задымление и пахло гарью», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Агентство направило запрос в главное управление МЧС России по ЯНАО. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске вечером 4 сентября пожарные ликвидировали возгорание в жилом многоквартирном доме на Транспортной улице. Площадь пожара составила 10 кв. метров, еще 35 кв. метров пострадали от последствий пожара.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

В Надыме (ЯНАО) эвакуировали людей и персонал в одном из торговых центров города. Об этом сообщает Ямал-Медиа. «В торговом центре Надыма сработала пожарная сигнализация. По словам очевидцев, на 2 этаже было задымление и пахло гарью», — говорится в сообщении. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Агентство направило запрос в главное управление МЧС России по ЯНАО. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске вечером 4 сентября пожарные ликвидировали возгорание в жилом многоквартирном доме на Транспортной улице. Площадь пожара составила 10 кв. метров, еще 35 кв. метров пострадали от последствий пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...