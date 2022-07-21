В Грузии озвучили ультиматум ЕС для получения статуса кандидата

Грузии дали полгода для выполнения 12-ти пунктов, чтобы страны Евросоюза согласовали статус кандидата в члены ЕС. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Нам дали шесть месяцев, и за это время мы должны выполнить 12 пунктов, чтобы получить статус кандидата», — заявила Зурабишвили в интервью грузинскому Первому каналу. По ее словам, это большой шаг, который сделан на встречу Грузии.
2 марта партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила в ускоренном режиме подать заявку на членство в Евросоюзе. Первую часть опросника для вступления в блок Грузия передала 2 мая. Однако Еврокомиссия заявила, что Грузии пока рано давать статус кандидата в ЕС, сообщалось ранее.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.
Грузии дали полгода для выполнения 12-ти пунктов, чтобы страны Евросоюза согласовали статус кандидата в члены ЕС. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. «Нам дали шесть месяцев, и за это время мы должны выполнить 12 пунктов, чтобы получить статус кандидата», — заявила Зурабишвили в интервью грузинскому Первому каналу. По ее словам, это большой шаг, который сделан на встречу Грузии. 2 марта партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила в ускоренном режиме подать заявку на членство в Евросоюзе. Первую часть опросника для вступления в блок Грузия передала 2 мая. Однако Еврокомиссия заявила, что Грузии пока рано давать статус кандидата в ЕС, сообщалось ранее.