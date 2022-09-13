Челябинская область ждет назальную вакцину от коронавируса

Назальная вакцина должна создать местный иммунитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области ожидают поставок назальной вакцины от коронавируса. Как 14 сентября пояснила глава регионального минздрава Агата Ткачева во время пресс-конференции, в качестве вакцины будут использовать уже готовый «Спутник V», которого в регионе достаточно. Сейчас ожидают поставку распылителей или атомайзеров для пузырьков с готовой вакциной.

«У нас производство [атомайзеров] осуществляется в стране на одном заводе. И, конечно, все субъекты находятся в очереди на получение. Минздрав РФ ранжирует субъекты и очередность. Соответственно, регионы получают атомайзеры в зависимости от эпидситуации», — рассказала Ткачева журналистам.

Министр отметила, что Челябинская область до сих пор в очереди, так как эпидемиологическая ситуация находится под контролем. Но медики все равно ждут поставок распылителей. По мнению Ткачевой, у пациентов приверженность к такому виду вакцинации будет выше.

Эпидемиологическая ситуация в Челябинской области остается спокойной. По показаниям минздрава на 14 сентября в регионе зафиксировано 808 случаев заболевания, что на 20 больше, чем сутками ранее. При этом двое человек скончались от коронавируса. Врачи советуют жителям соблюдать меры защиты и профилактики вируса. Вакцинация является одним из действенных способов побороть заболевание.