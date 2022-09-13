13 сентября 2022

Челябинская область ждет назальную вакцину от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, эпидемия, врач, больница, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Назальная вакцина должна создать местный иммунитет Фото:

В Челябинской области ожидают поставок назальной вакцины от коронавируса. Как 14 сентября пояснила глава регионального минздрава Агата Ткачева во время пресс-конференции, в качестве вакцины будут использовать уже готовый «Спутник V», которого в регионе достаточно. Сейчас ожидают поставку распылителей или атомайзеров для пузырьков с готовой вакциной.

«У нас производство [атомайзеров] осуществляется в стране на одном заводе. И, конечно, все субъекты находятся в очереди на получение. Минздрав РФ ранжирует субъекты и очередность. Соответственно, регионы получают атомайзеры в зависимости от эпидситуации», — рассказала Ткачева журналистам.

Министр отметила, что Челябинская область до сих пор в очереди, так как эпидемиологическая ситуация находится под контролем. Но медики все равно ждут поставок распылителей. По мнению Ткачевой, у пациентов приверженность к такому виду вакцинации будет выше.

Эпидемиологическая ситуация в Челябинской области остается спокойной. По показаниям минздрава на 14 сентября в регионе зафиксировано 808 случаев заболевания, что на 20 больше, чем сутками ранее. При этом двое человек скончались от коронавируса. Врачи советуют жителям соблюдать меры защиты и профилактики вируса. Вакцинация является одним из действенных способов побороть заболевание.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В Челябинской области ожидают поставок назальной вакцины от коронавируса. Как 14 сентября пояснила глава регионального минздрава Агата Ткачева во время пресс-конференции, в качестве вакцины будут использовать уже готовый «Спутник V», которого в регионе достаточно. Сейчас ожидают поставку распылителей или атомайзеров для пузырьков с готовой вакциной. «У нас производство [атомайзеров] осуществляется в стране на одном заводе. И, конечно, все субъекты находятся в очереди на получение. Минздрав РФ ранжирует субъекты и очередность. Соответственно, регионы получают атомайзеры в зависимости от эпидситуации», — рассказала Ткачева журналистам. Министр отметила, что Челябинская область до сих пор в очереди, так как эпидемиологическая ситуация находится под контролем. Но медики все равно ждут поставок распылителей. По мнению Ткачевой, у пациентов приверженность к такому виду вакцинации будет выше. Эпидемиологическая ситуация в Челябинской области остается спокойной. По показаниям минздрава на 14 сентября в регионе зафиксировано 808 случаев заболевания, что на 20 больше, чем сутками ранее. При этом двое человек скончались от коронавируса. Врачи советуют жителям соблюдать меры защиты и профилактики вируса. Вакцинация является одним из действенных способов побороть заболевание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...