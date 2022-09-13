Бегающая ночью с ножом женщина испугала жителей Сургута

В Сургуте женщина с ножом напала на мужа, а потом бегала и пугала жителей

14 сентября 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

Вооруженная ножом женщина преследовала мужчину Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте (ХМАО) жителей поселка Черный мыс напугала женщина, которая бегала по территории одной из производственных баз с ножом, и вызвали полицию. Соответствующая публикация об этом появилась в сообществе «К-Информ» в социальной сети «Вконтакте». «Ночью на одной из баз на Щепеткина прибыл наряд ППС. Очевидцы сообщили, что там бегает женщина с ножом. Выяснилось, что она разбила мужу голову», — уточняется в сообщении. Очевидцы рассказали, что полицейские нашли обоих в заброшенном здании. В беседе с сотрудниками ППС пострадавший мужчина сообщил, что жена разбила ему голову бутылкой и преследовала его с ножом в руках. Женщина, в свою очередь, заявила, что зачинщиком был муж — по ее словам, он ударил ее первый. Семейную пару доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Журналист URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по ХМАО за комментарием, но на момент публикации ответа не получил. Ранее URA.RU писало о том, как жительница Сургута пырнула ножом мужа на глазах у детей. Женщина, по словам очевидцев, была пьяна. Ее супругу госпитализация не потребовалась.

В Сургуте (ХМАО) жителей поселка Черный мыс напугала женщина, которая бегала по территории одной из производственных баз с ножом, и вызвали полицию. Соответствующая публикация об этом появилась в сообществе «К-Информ» в социальной сети «Вконтакте». «Ночью на одной из баз на Щепеткина прибыл наряд ППС. Очевидцы сообщили, что там бегает женщина с ножом. Выяснилось, что она разбила мужу голову», — уточняется в сообщении. Очевидцы рассказали, что полицейские нашли обоих в заброшенном здании. В беседе с сотрудниками ППС пострадавший мужчина сообщил, что жена разбила ему голову бутылкой и преследовала его с ножом в руках. Женщина, в свою очередь, заявила, что зачинщиком был муж — по ее словам, он ударил ее первый. Семейную пару доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Журналист URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по ХМАО за комментарием, но на момент публикации ответа не получил. Ранее URA.RU писало о том, как жительница Сургута пырнула ножом мужа на глазах у детей. Женщина, по словам очевидцев, была пьяна. Ее супругу госпитализация не потребовалась.