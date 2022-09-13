13 сентября 2022

Молодежные практики ЯНАО масштабируют на всю Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Спектакль «Пустой дом» Театр танца Deep Vision (Челябинск) в рамках фестиваля хореографических спектаклей
Первая арт-резиденция «Полярис» находится в Салехарде Фото:

На основе ЯНАО запускают программу комплексного развития молодежи по всей стране. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщает в своем telegtam-канале.

«Росмолодежь запускает программу комплексного развития молодежной политики „Регион для молодых“. Любой регион сможет получить софинансирование на развитие у себя сферы. Программа родилась на основе ямальского опыта. Приятно видеть, что нашу практику масштабируют на всю страну. Обязательно попробуем свои силы в новой федеральной программе — нам тоже еще есть, куда стремиться», — рассказал глава.

С начала проекта в Салехарде открыли первую в регионе арт-резиденцию. В планах на открытие — Новый Уренгой, Надым и Ноябрьск. В школах и колледжах по всему округу появятся модные локации для ребят. Там же разместятся ячейки нового общероссийского движения для детей и молодежи. Помимо этого на Ямале развивают систему грантов для молодежи. Гранты могут получить и учреждения на обновление пространства. На сегодня идут работы по организации крытых площадок для экстремальных видов спорта, обновляются волонтерские и патриотические клубы.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил важность творческого развития детей и молодежи в регионе. В числе первых в стране открылась арт-резиденция «Полярис» в Салехарде.

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На основе ЯНАО запускают программу комплексного развития молодежи по всей стране. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщает в своем telegtam-канале. «Росмолодежь запускает программу комплексного развития молодежной политики „Регион для молодых“. Любой регион сможет получить софинансирование на развитие у себя сферы. Программа родилась на основе ямальского опыта. Приятно видеть, что нашу практику масштабируют на всю страну. Обязательно попробуем свои силы в новой федеральной программе — нам тоже еще есть, куда стремиться», — рассказал глава. С начала проекта в Салехарде открыли первую в регионе арт-резиденцию. В планах на открытие — Новый Уренгой, Надым и Ноябрьск. В школах и колледжах по всему округу появятся модные локации для ребят. Там же разместятся ячейки нового общероссийского движения для детей и молодежи. Помимо этого на Ямале развивают систему грантов для молодежи. Гранты могут получить и учреждения на обновление пространства. На сегодня идут работы по организации крытых площадок для экстремальных видов спорта, обновляются волонтерские и патриотические клубы. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил важность творческого развития детей и молодежи в регионе. В числе первых в стране открылась арт-резиденция «Полярис» в Салехарде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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