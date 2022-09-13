Источник: тюменский экс-депутат готовится продать свой бизнес

Компания производит мясную и молочную продукцию Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Тюменский бизнесмен и экс-депутат думы Ярковского района Петр Табанаков выбирает между продажей или реорганизацией своей компании «Ясень-Агро», куда входят предприятия по производству молочной и мясной продукции. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Наша компания долгое время была деловым партнером предприятия. И вот, когда пришло время продлевать контракт, руководство „Ясеня“ объявило, что не станут этого делать в связи с туманными перспективами компании. Сейчас на уровне высшего руководства решается, что станет с фирмой: ее либо продадут, либо реорганизуют», — рассказал инсайдер.

Агентство URA.RU направило письменный запрос руководству предприятия. На момент публикации ответ не поступил.

Петр Табанаков — владелец крупного агрокомплекса «Ясень-Агро». Компания занимается производством мясной, овощной и молочной продукции. По данным предприятия, комплекс ежегодно перерабатывает более 680 тонн мяса и 14 500 тонн молока, снабжая крупнейшие города области.

В 2019 году компания была замешана в судебных разбирательствах по делу о признании банкротом СПК «Каскаринский». До этого о конфликте между агробизнесменом Табанаковым и членами СПК «Каскаринский» стало известно еще в 2016 году. Тогда члены кооператива утверждали, что Петр Табанаков пытался осуществить рейдерский захват предприятия и его земель.