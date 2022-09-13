В детском саду ЯНАО организовали пункт тестирования на ВИЧ

Всего в ЯНАО проживает 2368 человек с положительным ВИЧ-статусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО специалисты Тарко — Салинской ЦРБ организовали выездной пункт тестирования на ВИЧ в детском саду «Буратино». Об этом сообщается в telegram-канале Тарко — Салинской ЦРБ.

«Специалисты ЦРБ организовали выездной пункт тестирования на ВИЧ в детском саду „Буратино“. Мобильную лабораторию посетили 20 человек во главе с заведующей учреждением. Врач-инфекционист Анна Гузева напомнила педагогам о путях передачи и методах профилактики ВИЧ», — говорится в сообщении.

С начала этого года на Ямале зарегистрировано 110 случаев ВИЧ-инфекции, из них 9 — в Пуровском районе. Всего в округе проживает 2368 человек с положительным статусом. Наибольшее число инфицированных выявляется в возрасте 30-49 лет, а ведущий путь передачи — половой.

Врачи предупреждают ямальцев, что ВИЧ на начальной стадии протекает бессимптомно. На сегодня определить инфекцию можно сдав кровь на наличие вируса и, если его обнаружили, начать своевременное лечение.

Ранее URA.RU сообщало, что за шесть месяцев работы медицинские учреждения Ямала провели порядка 100 тысяч исследований на ВИЧ-инфекцию. У 81 человека впервые выявлен положительный ВИЧ-статус.