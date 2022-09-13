13 сентября 2022

Студентка атакованного вуза Перми приняла стрельбу за веселые старты

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Суд над Тимуром Бекмансуровым. Пермь, бекмансуров тимур, сми в суде
В Перми продолжается суд по делу о стрельбе в университете Фото:
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Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Студентка второго курса Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Елизавета Оленева приняла стрельбу в вузе, произошедшую в сентябре 2021 года, за веселые старты. Об этом девушка рассказала в ходе допроса в Пермском краевом суде, где рассматривается уголовное дело об атаке на университет.

«Услышав хлопки, я подумала, что где-то проходят соревнования, веселые старты. Я и предположить не могла, что в моем родном университете может произойти что-то серьезное», — сказала Оленева, вспоминая произошедшие события. Студентка ПГНИУ также заявила гражданский иск на сумму 100 тысяч рублей в качестве возмещения физического и морального вреда. Она пояснила суду, что, спасаясь во время стрельбы, получила травму и в течение месяца была вынуждена проходить амбулаторное лечение.

Вооруженное нападение на Пермский госуниверситет, в результате которого погибли шесть человек, было совершено 20 сентября 2021 года. В преступлении обвиняется бывший студент вуза Тимур Бекмансуров.

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Студентка второго курса Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Елизавета Оленева приняла стрельбу в вузе, произошедшую в сентябре 2021 года, за веселые старты. Об этом девушка рассказала в ходе допроса в Пермском краевом суде, где рассматривается уголовное дело об атаке на университет. «Услышав хлопки, я подумала, что где-то проходят соревнования, веселые старты. Я и предположить не могла, что в моем родном университете может произойти что-то серьезное», — сказала Оленева, вспоминая произошедшие события. Студентка ПГНИУ также заявила гражданский иск на сумму 100 тысяч рублей в качестве возмещения физического и морального вреда. Она пояснила суду, что, спасаясь во время стрельбы, получила травму и в течение месяца была вынуждена проходить амбулаторное лечение. Вооруженное нападение на Пермский госуниверситет, в результате которого погибли шесть человек, было совершено 20 сентября 2021 года. В преступлении обвиняется бывший студент вуза Тимур Бекмансуров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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