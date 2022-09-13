Жителей ЯНАО возмутила остановка на велодорожке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Ноябрьска (ЯНАО) возмутили решения по благоустройству города. Ямальца удивило решение по размещению остановок. Об этом аноним написал в городской группе «ВКонтакте».

«Спасибо всем, кто сделал улицу Ленина красивой. Пешеходные и велосипедные дорожки сделали. Но почему остановки стоят на велодорожках?» — написал автор на условиях анонимности.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию Ноябрьска. Там пояснили, что в городе всего две остановки, заходящие на велодорожку. Такое решение было принято для сохранения автомобильных дорог. «Данное технологическое решение было принято для того, чтобы не сужать проезжую часть и сберечь деревья. Оставшаяся ширина велодорожки позволяет беспрепятственно проехать на велосипеде», — сообщили в ведомстве.

[ТН] Типичный Ноябрьск

Ранее URA.RU cообщало, что первый теплый остановочный комплекс, выпущенный ямальским предприятием, установлен в Ноябрьске. Павильон располагается на перекрестке улиц Ленина и Советской в Ноябрьске.