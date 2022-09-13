13 сентября 2022

Жителей Ноябрьска возмутили решения по благоустройству. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, остановка общественного транспорта, теплая остановка, автобусная останвока, остановка солнечный микрорайон
Жителей ЯНАО возмутила остановка на велодорожке Фото:

Жителей Ноябрьска (ЯНАО) возмутили решения по благоустройству города. Ямальца удивило решение по размещению остановок. Об этом аноним написал в городской группе «ВКонтакте».

«Спасибо всем, кто сделал улицу Ленина красивой. Пешеходные и велосипедные дорожки сделали. Но почему остановки стоят на велодорожках?» — написал автор на условиях анонимности.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию Ноябрьска. Там пояснили, что в городе всего две остановки, заходящие на велодорожку. Такое решение было принято для сохранения автомобильных дорог. «Данное технологическое решение было принято для того, чтобы не сужать проезжую часть и сберечь деревья. Оставшаяся ширина велодорожки позволяет беспрепятственно проехать на велосипеде», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU cообщало, что первый теплый остановочный комплекс, выпущенный ямальским предприятием, установлен в Ноябрьске. Павильон располагается на перекрестке улиц Ленина и Советской в Ноябрьске.

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Жителей Ноябрьска (ЯНАО) возмутили решения по благоустройству города. Ямальца удивило решение по размещению остановок. Об этом аноним написал в городской группе «ВКонтакте». «Спасибо всем, кто сделал улицу Ленина красивой. Пешеходные и велосипедные дорожки сделали. Но почему остановки стоят на велодорожках?» — написал автор на условиях анонимности. Агентство обратилось за комментарием в администрацию Ноябрьска. Там пояснили, что в городе всего две остановки, заходящие на велодорожку. Такое решение было принято для сохранения автомобильных дорог. «Данное технологическое решение было принято для того, чтобы не сужать проезжую часть и сберечь деревья. Оставшаяся ширина велодорожки позволяет беспрепятственно проехать на велосипеде», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU cообщало, что первый теплый остановочный комплекс, выпущенный ямальским предприятием, установлен в Ноябрьске. Павильон располагается на перекрестке улиц Ленина и Советской в Ноябрьске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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