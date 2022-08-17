В Ноябрьске установили первую теплую остановку, созданную в ЯНАО

Первый теплый остановочный комплекс, выпущенный ямальским предприятием, установлен в Ноябрьске. Павильон располагается на перекрестке улиц Ленина и Советской в Ноябрьске. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ЯНАО.
«Новые павильоны состоят из двух модулей: открытого и закрытого. В каждом из них для комфортного ожидания автобуса установлены скамейки. Закрытая часть оборудована обогревателями. Внутри есть тревожная кнопка и камеры видеонаблюдения», — говорится на сайте.
По словам директора компании-производителя Владимира Кондылюка, мощности предприятия позволяют выпускать подобную продукцию не только для Ноябрьска, но и для других муниципалитетов. Также руководитель ООО «Эпицентр» добавил, что он абсолютно уверен в качестве собственной продукции.
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Первый теплый остановочный комплекс, выпущенный ямальским предприятием, установлен в Ноябрьске. Павильон располагается на перекрестке улиц Ленина и Советской в Ноябрьске. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ЯНАО. «Новые павильоны состоят из двух модулей: открытого и закрытого. В каждом из них для комфортного ожидания автобуса установлены скамейки. Закрытая часть оборудована обогревателями. Внутри есть тревожная кнопка и камеры видеонаблюдения», — говорится на сайте. По словам директора компании-производителя Владимира Кондылюка, мощности предприятия позволяют выпускать подобную продукцию не только для Ноябрьска, но и для других муниципалитетов. Также руководитель ООО «Эпицентр» добавил, что он абсолютно уверен в качестве собственной продукции. Ранее URA.RU рассказывало, что теплые остановки, жизненно необходимые в зимнее время ямальцам, заинтересовали Минстрой РФ. При этом в летний период власти городов вынуждены закрывать такие остановочные комплексы — чтобы они не превращались бомжами в ночлежки и не были бы испорчены вандалами.