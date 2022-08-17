17 августа 2022

В Ноябрьске установили первую теплую остановку, созданную в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Город зимой. Сургут, остановочный комплекс, теплая остановка, остановочный павильон, остановка автобусная
Остановочные комплексы с обогревом особенно актуальны в зимнее время года (архивное фото) Фото:

Первый теплый остановочный комплекс, выпущенный ямальским предприятием, установлен в Ноябрьске. Павильон располагается на перекрестке улиц Ленина и Советской в Ноябрьске. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ЯНАО.

«Новые павильоны состоят из двух модулей: открытого и закрытого. В каждом из них для комфортного ожидания автобуса установлены скамейки. Закрытая часть оборудована обогревателями. Внутри есть тревожная кнопка и камеры видеонаблюдения», — говорится на сайте.

По словам директора компании-производителя Владимира Кондылюка, мощности предприятия позволяют выпускать подобную продукцию не только для Ноябрьска, но и для других муниципалитетов. Также руководитель ООО «Эпицентр» добавил, что он абсолютно уверен в качестве собственной продукции.

Ранее URA.RU рассказывало, что теплые остановки, жизненно необходимые в зимнее время ямальцам, заинтересовали Минстрой РФ. При этом в летний период власти городов вынуждены закрывать такие остановочные комплексы — чтобы они не превращались бомжами в ночлежки и не были бы испорчены вандалами.

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Первый теплый остановочный комплекс, выпущенный ямальским предприятием, установлен в Ноябрьске. Павильон располагается на перекрестке улиц Ленина и Советской в Ноябрьске. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ЯНАО. «Новые павильоны состоят из двух модулей: открытого и закрытого. В каждом из них для комфортного ожидания автобуса установлены скамейки. Закрытая часть оборудована обогревателями. Внутри есть тревожная кнопка и камеры видеонаблюдения», — говорится на сайте. По словам директора компании-производителя Владимира Кондылюка, мощности предприятия позволяют выпускать подобную продукцию не только для Ноябрьска, но и для других муниципалитетов. Также руководитель ООО «Эпицентр» добавил, что он абсолютно уверен в качестве собственной продукции. Ранее URA.RU рассказывало, что теплые остановки, жизненно необходимые в зимнее время ямальцам, заинтересовали Минстрой РФ. При этом в летний период власти городов вынуждены закрывать такие остановочные комплексы — чтобы они не превращались бомжами в ночлежки и не были бы испорчены вандалами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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