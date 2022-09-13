В Тобольске пропала татуированная девушка в рваных джинсах. Фото

В Тобольске пропала девушка

14 сентября 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Девушку видели дважды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) ищут Людмилу Карымову, которая пропала 13 сентября. Об этом сообщают знакомые девушки в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». «Помогите, пожалуйста, найти человека. Пропала Карымова Людмила. 13 сентября в промежутке с 00:00 до 02:00 была у магазина „Магас 24/7“ в 7-м мкр. (возле северного рынка), потом ее видели в 7:20 на лавочке у подъезда №1 по адресу: 9-й мкр. дом 13. Была одета в белые кроссовки-носки с черной надписью FASHION, джинсы синего цвета с открытым коленом, розовую футболку, черную короткую куртку с короткими рукавами. Волосы темного цвета, карие глаза. На вид 30 лет», — говорится в сообщении. В настоящий момент о местонахождении девушки ничего неизвестно. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить по телефону 8-982-979-21-95. Девушка пропала 13 сентября Соцсеть «ВКонтакте»

В Тобольске (Тюменская область) ищут Людмилу Карымову, которая пропала 13 сентября. Об этом сообщают знакомые девушки в группе «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте». «Помогите, пожалуйста, найти человека. Пропала Карымова Людмила. 13 сентября в промежутке с 00:00 до 02:00 была у магазина „Магас 24/7“ в 7-м мкр. (возле северного рынка), потом ее видели в 7:20 на лавочке у подъезда №1 по адресу: 9-й мкр. дом 13. Была одета в белые кроссовки-носки с черной надписью FASHION, джинсы синего цвета с открытым коленом, розовую футболку, черную короткую куртку с короткими рукавами. Волосы темного цвета, карие глаза. На вид 30 лет», — говорится в сообщении. В настоящий момент о местонахождении девушки ничего неизвестно. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить по телефону 8-982-979-21-95.