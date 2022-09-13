13 сентября 2022

Риелторы рассказали о самых дорогих элитных квартирах Челябинска. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустой город. Обстановка во время самоизоляции и эпидемии коронавируса. Челябинск, эпидемия, лесопарковая улица, челябинск, пустой город
В топ самых дорогих вошел ЖК «Лесопарковый» Фото:

Самые элитные дорогие квартиры и апартаменты в Челябинске находятся в жилых комплексах «Лесопарковый», «Ньютон» и в строящемся комплексе «Алое поле». Об этом URA.RU рассказал Степан Подпятников, президент гильдии риелторов Южного Урала и директор агентства недвижимости «А1».

«Самый востребованный в Челябинске жилой комплекс — „Лесопарковый“, он сейчас сдается, на втором месте у нас „Ньютон“, но там уже все продано. Жилой комплекс „Алое поле“ также входит в топ-3, но посмотрим, как будет завершено строительство, потому что застройщик этого ЖК, „Южуралспецмонтажстрой“, не слишком известный», — сообщил Подпятников.

Самая дорогая новая квартира в ЖК «Лесопарковый», который находится в центре Челябинска у городского бора, продается за 17 млн 310 тысяч рублей (154 тысячи за квадратный метр). Речь идет о квартире свободной планировки площадью 112 квадратных метров. Приобрести двухкомнатную квартиру площадью 48,2 квадратных метра в ЖК «Ньютон» можно за 47 млн 500 тысяч рублей — 985 тысяч рублей за квадратный метр. Этот ЖК находится на северо-западе Челябинска.

Самые дорогие апартаменты в ЖК «Алое поле» выставлены за 81 млн 360 тыс. рублей (1 млн 598 тыс. рублей за кв. м.). ЖК «Алое поле» расположен в центре города на пересечении проспектов Ленина, Свердловского и улицы Володарского. 32-этажные дома будут самыми высокими в городе. На нижних этажах разместят ТРК с продуктовым магазином, банком и фитнес-центром.

Самые элитные и дорогие квартиры и апартаменты в Челябинске находятся в жилых комплексах «Лесопарковый», «Ньютон» и в строящемся комплексе «Алое поле»
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Самые элитные дорогие квартиры и апартаменты в Челябинске находятся в жилых комплексах «Лесопарковый», «Ньютон» и в строящемся комплексе «Алое поле». Об этом URA.RU рассказал Степан Подпятников, президент гильдии риелторов Южного Урала и директор агентства недвижимости «А1». «Самый востребованный в Челябинске жилой комплекс — „Лесопарковый“, он сейчас сдается, на втором месте у нас „Ньютон“, но там уже все продано. Жилой комплекс „Алое поле“ также входит в топ-3, но посмотрим, как будет завершено строительство, потому что застройщик этого ЖК, „Южуралспецмонтажстрой“, не слишком известный», — сообщил Подпятников. Самая дорогая новая квартира в ЖК «Лесопарковый», который находится в центре Челябинска у городского бора, продается за 17 млн 310 тысяч рублей (154 тысячи за квадратный метр). Речь идет о квартире свободной планировки площадью 112 квадратных метров. Приобрести двухкомнатную квартиру площадью 48,2 квадратных метра в ЖК «Ньютон» можно за 47 млн 500 тысяч рублей — 985 тысяч рублей за квадратный метр. Этот ЖК находится на северо-западе Челябинска. Самые дорогие апартаменты в ЖК «Алое поле» выставлены за 81 млн 360 тыс. рублей (1 млн 598 тыс. рублей за кв. м.). ЖК «Алое поле» расположен в центре города на пересечении проспектов Ленина, Свердловского и улицы Володарского. 32-этажные дома будут самыми высокими в городе. На нижних этажах разместят ТРК с продуктовым магазином, банком и фитнес-центром.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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