Избирком объявил победителя выборов губернатора Свердловской области

Евгений Куйвашев признан избранным губернатором Свердловской области

14 сентября 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев официально признан избранным губернатором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Евгений Куйвашев, набравший больше всего голосов на выборах главы Свердловской области, официально признан избранным на должность губернатора. Такое решение приняла региональная избирательная комиссия по итогам проверки всех протоколов, которая заняла несколько дней. «На заседании избирательной комиссии выборы губернатора Свердловской области признаны состоявшимися и действительными. Признан избранным на должность губернатора Свердловской области Куйвашев Евгений Владимирович», — сообщили в пресс-службе избиркома. Выборы губернатора Свердловской области состоялись 11 сентября. Куйвашев с результатом 65,78% одержал победу в первом туре, избравшись на третий подряд срок. Ему противостояли четыре кандидата. Александр Ивачев (КПРФ) получил 12,9%, Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») набрал 9,15%. За Александра Демина («Новые люди») проголосовали 6,47% избирателей, а за Александра Каптюга (ЛДПР) — 3,17%.

Евгений Куйвашев, набравший больше всего голосов на выборах главы Свердловской области, официально признан избранным на должность губернатора. Такое решение приняла региональная избирательная комиссия по итогам проверки всех протоколов, которая заняла несколько дней. «На заседании избирательной комиссии выборы губернатора Свердловской области признаны состоявшимися и действительными. Признан избранным на должность губернатора Свердловской области Куйвашев Евгений Владимирович», — сообщили в пресс-службе избиркома. Выборы губернатора Свердловской области состоялись 11 сентября. Куйвашев с результатом 65,78% одержал победу в первом туре, избравшись на третий подряд срок. Ему противостояли четыре кандидата. Александр Ивачев (КПРФ) получил 12,9%, Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») набрал 9,15%. За Александра Демина («Новые люди») проголосовали 6,47% избирателей, а за Александра Каптюга (ЛДПР) — 3,17%.