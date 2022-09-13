В ЯНАО грузовой поезд сошел с рельс при выполнении маневровых работ. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.
«14.09.2022 при выполнении маневровых работ в районе железнодорожной станции Ноябрьск-2 при подаче 17 вагонов на железнодорожные пути необщего пользования ООО „Ямал Строй“ допущен сход четырех вагонов», — сообщается в ведомстве.
Транспортной прокуратурой производится проверка исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта. В результате схода вагонов с рельс пострадавших нет. Задержки в движении поездов нет.
Вагон, который сошел с рельс
Уральская транспортная компания
Уральская транспортная компания
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области на участке Войновка — Тобольск 13 августа остановился поезд, следующий по маршруту Оренбург — Новый уренгой. Машинисту потребовалась помощь из-за неисправности тепловоза.
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В ЯНАО грузовой поезд сошел с рельс при выполнении маневровых работ. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. «14.09.2022 при выполнении маневровых работ в районе железнодорожной станции Ноябрьск-2 при подаче 17 вагонов на железнодорожные пути необщего пользования ООО „Ямал Строй“ допущен сход четырех вагонов», — сообщается в ведомстве. Транспортной прокуратурой производится проверка исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта. В результате схода вагонов с рельс пострадавших нет. Задержки в движении поездов нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области на участке Войновка — Тобольск 13 августа остановился поезд, следующий по маршруту Оренбург — Новый уренгой. Машинисту потребовалась помощь из-за неисправности тепловоза.