13 сентября 2022

В ЯНАО сошел с рельс грузовой поезд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожная станция, горка и вокзал. РЖД. Челябинск, грузовой поезд, железнодорожный узел, сырье для металлургии
С рельс сошли 4 грузовых вагона Фото:

В ЯНАО грузовой поезд сошел с рельс при выполнении маневровых работ. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.

«14.09.2022 при выполнении маневровых работ в районе железнодорожной станции Ноябрьск-2 при подаче 17 вагонов на железнодорожные пути необщего пользования ООО „Ямал Строй“ допущен сход четырех вагонов», — сообщается в ведомстве.

Транспортной прокуратурой производится проверка исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта. В результате схода вагонов с рельс пострадавших нет. Задержки в движении поездов нет.

Вагон, который сошел с рельс

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области на участке Войновка — Тобольск 13 августа остановился поезд, следующий по маршруту Оренбург — Новый уренгой. Машинисту потребовалась помощь из-за неисправности тепловоза.

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В ЯНАО грузовой поезд сошел с рельс при выполнении маневровых работ. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. «14.09.2022 при выполнении маневровых работ в районе железнодорожной станции Ноябрьск-2 при подаче 17 вагонов на железнодорожные пути необщего пользования ООО „Ямал Строй“ допущен сход четырех вагонов», — сообщается в ведомстве. Транспортной прокуратурой производится проверка исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта. В результате схода вагонов с рельс пострадавших нет. Задержки в движении поездов нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области на участке Войновка — Тобольск 13 августа остановился поезд, следующий по маршруту Оренбург — Новый уренгой. Машинисту потребовалась помощь из-за неисправности тепловоза.
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