Неисправный поезд, следующий в ЯНАО, запросил помощь под Тюменью

Из-за неисправности тепловоза машинист запросил помощь Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области на участке Войновка — Тобольск 13 августа остановился поезд, следующий по маршруту Оренбург — Новый уренгой. Машинисту потребовалась помощь из-за неисправности тепловоза. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«На 55 км перегона Туринский — Картымская двухпутного неэлектрифицированного участка Войновка — Тобольск в Тюменской области по причине неисправности тепловоза произошла вынужденная остановка поезда № 380 сообщением Оренбург — Новый Уренгой (17 вагонов, 707 пассажиров.) Машинист затребовал вспомогательный локомотив», — сообщили в telegram-канале ведомства. Они уточнили, что на данный момент график движения поездов был восстановлен. Тюменская транспортная прокуратура уже организовала проверку по данному инциденту.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в том же самом участке 6 августа уже ломался тепловоз. Тогда из-за ЧП пришлось задержать ряд поездов.