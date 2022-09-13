В Курганской области для туристов хотят восстановить печально известную каторжную тропу

В Курганской области сделают новый туристический объект Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области планируют восстановить печально знаменитую каторжную тропу — Сибирский тракт. О таких планах рассказали источники в администрации Лебяжьевского округа. За столетие существования Сибирского тракта по нему прошло 1,5 млн заключенных, их гнали в Сибирь и на Сахалин.

«По нему ездили до 1970-х годов, когда была построена трасса „Байкал“. Потом, когда появилась новая дорога, его бросили. Много сел остались на отшибе. Но сейчас планируют часть тракта восстановить, как объект для туристов», — сообщил источник в мэрии.

По словам чиновников, реконструкция каторжной тропы может быть реализована в рамках проекта по развитию туризма в Курганской области. Начать реализацию планируют уже со следующего года. Получить официальный комментарий о планах на реконструкцию Сибирского тракта в мэрии округа URA.RU не удалось. В администрации никто не подошел к телефону.

Сибирский тракт имеет большое значение для истории региона. В 18-19 веках по Сибирскому тракту гнали каторжан в Сибирь. А в Курган были доставлены участники восстания декабристов. Дорогу также прозвали Великий кандальный тракт. Арестованные шли в кандалах, весивших около двух килограммов. Каторжников часто сопровождали жены и дети. До строительства Транссибирской железнодорожной магистрали тракт оставался единственной транспортной артерией, связывающей Курган с центральной Россией.