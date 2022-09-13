Utair осталась без миллиардных субсидий от Росавиации

Авиакомпанию Utair лишили более двух миллиардов рублей субсидий на перевозки внутри региона. Об этом URA.RU стало известно из сообщения Росавиации на официальном сайте ведомства.
«Федеральное агентство воздушного транспорта информирует о том, что в связи с экономией средств перераспределены средства, предоставленные авиакомпаниям в рамках государственной поддержки их операционной деятельности на осуществление перевозок по внутренним авиалиниям», — говорится в сообщении.
Ведомство приводит перечень 32 авиакомпаний, среди которых распределены субсидии. В этом же документе прописано, какие авиакомпании лишились части поддержки. Из него следует, что у Utair «забрали» более 2,3 миллиарда рублей. Источник внутри авиакомпании предположил, что связано это с тем, что компания изначально (на июньском этапе распределения субсидий со стороны Росавиации) запросила большую сумму, чем смогла освоить.
«По ХМАО просто не летает столько людей, сколько хотели перевезти. Поэтому „лишние“ деньги и забрали. Но на стоимости перелетов внутри региона это не должно отразиться, нынешние потребности новый уровень субсидий покрывает полностью», — считает собеседник URA.RU в Utair. URA.RU связалось с авиакомпанией с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, но к моменту выхода материала, ответа не поступило.
Ранее URA.RU сообщало, что Utair подала иск к Росавиации, требуя отменить субсидии, которые ведомство выделило другим авиакомпаниям. Предметом спора стали деньги, которые S7, Red Wings и «ИрАэро» предоставили для выполнения рейсов из Сургута.
Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»