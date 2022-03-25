Utair хочет отменить субсидии конкурентам, выделенные Росавиацией

25 марта 2022 в 20:46 Размер текста - 17 +

Авиакомпания Utair не согласна с выделением субсидий на ряд рейсов из Сургута Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Utair подала иск к Росавиации, требуя отменить субсидии, которые ведомство выделило другим авиакомпаниям. Предметом спора стали деньги, которые S7, Red Wings и «ИрАэро» предоставили для выполнения рейсов из Сургута. «Utair подала в Арбитражный суд Москвы иск к Росавиации из-за того, что ведомство предоставило субсидии S7, Red Wings и „ИрАэро“ для рейсов из Сургута в другие российские города. В ноябре 2021 года Росавиация выпустила приказ, который расширил перечень межрегиональных маршрутов, субсидируемых государством и регионами», — сообщает ИА «Интерфакс». Utair требует, чтобы документ признали недействительным. В частности, это касается рейсов S7 из Новосибирска в Сургут (с 1 ноября по 31 декабря 2021 года), Red Wings — из Сургута в Екатеринбург (с 15 ноября по 31 декабря), «ИрАэро» — из Сургута в Уфу (с 15 по 31 декабря). Заседание суда назначено на 27 апреля. Авиакомпания Utair ранее нашла способ продолжить полеты и чинить самолеты, несмотря на санкции и заявления иностранных компаний о том, что они приостанавливают обслуживание авиакомпаний России. Также компании удалось спасти от конфискации самолеты Boeing 737NG, которые были зарегистрированы на Бермудах. Сделать она это смогла после того, как российское законодательство позволило компаниям переводить лизинговые авиалайнеры в юрисдикцию РФ в особых случаях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Utair подала иск к Росавиации, требуя отменить субсидии, которые ведомство выделило другим авиакомпаниям. Предметом спора стали деньги, которые S7, Red Wings и «ИрАэро» предоставили для выполнения рейсов из Сургута. «Utair подала в Арбитражный суд Москвы иск к Росавиации из-за того, что ведомство предоставило субсидии S7, Red Wings и „ИрАэро“ для рейсов из Сургута в другие российские города. В ноябре 2021 года Росавиация выпустила приказ, который расширил перечень межрегиональных маршрутов, субсидируемых государством и регионами», — сообщает ИА «Интерфакс». Utair требует, чтобы документ признали недействительным. В частности, это касается рейсов S7 из Новосибирска в Сургут (с 1 ноября по 31 декабря 2021 года), Red Wings — из Сургута в Екатеринбург (с 15 ноября по 31 декабря), «ИрАэро» — из Сургута в Уфу (с 15 по 31 декабря). Заседание суда назначено на 27 апреля. Авиакомпания Utair ранее нашла способ продолжить полеты и чинить самолеты, несмотря на санкции и заявления иностранных компаний о том, что они приостанавливают обслуживание авиакомпаний России. Также компании удалось спасти от конфискации самолеты Boeing 737NG, которые были зарегистрированы на Бермудах. Сделать она это смогла после того, как российское законодательство позволило компаниям переводить лизинговые авиалайнеры в юрисдикцию РФ в особых случаях.