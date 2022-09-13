Росавиация сократила поддержку авиакомпании «Ямал»

14 сентября 2022 в 18:49 Размер текста - 17 +

Сума отклонения составляет — 4 736 694, 92 миллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Росавиация сократила финансовую поддержку авиаперевозчикам, в число которых попала авиакомпания «Ямал». Об этом сообщается на сайте ведомства. «В связи с экономией средств российскими авиакомпаниями внесены следующие изменения: ООО АК „Ямал“ изначальная субсидированная сумма составляла — 49 533 364, 92 миллиона рублей. После распределения сума отклонения составляет — 4 736 694, 92 миллиона рублей», — сказано в документе ведомства. Помимо этого в документе прописано, что финансирование было урезано для семи авиакомпаний «Витязь-Аэро», «Ювт Аэро», «Алроса», «Якутия», «Ямал», «Вологодское авиационное предприятие», «ЮТэйр». Самая большая сумма отклонения от изначального финансирования в случае с «ЮТэйр» — 2 359 104 269 миллиарда рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что закончился отбор авиакомпаний на предоставление субсидий. «Ямал» оказался в списке тех, с кем было заключено соглашение по субсидированию авиаперевозок. Больше всего таких рейсов будет из Нового Уренгоя.

Росавиация сократила финансовую поддержку авиаперевозчикам, в число которых попала авиакомпания «Ямал». Об этом сообщается на сайте ведомства. «В связи с экономией средств российскими авиакомпаниями внесены следующие изменения: ООО АК „Ямал“ изначальная субсидированная сумма составляла — 49 533 364, 92 миллиона рублей. После распределения сума отклонения составляет — 4 736 694, 92 миллиона рублей», — сказано в документе ведомства. Помимо этого в документе прописано, что финансирование было урезано для семи авиакомпаний «Витязь-Аэро», «Ювт Аэро», «Алроса», «Якутия», «Ямал», «Вологодское авиационное предприятие», «ЮТэйр». Самая большая сумма отклонения от изначального финансирования в случае с «ЮТэйр» — 2 359 104 269 миллиарда рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что закончился отбор авиакомпаний на предоставление субсидий. «Ямал» оказался в списке тех, с кем было заключено соглашение по субсидированию авиаперевозок. Больше всего таких рейсов будет из Нового Уренгоя.