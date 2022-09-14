Пермские следователи проверяют автобус, в котором обожгло мать и сына

Мать с ребенком получили ожоги во время поездки в автобусе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае следователи выясняют обстоятельства получения ожогов в Кудымкаре женщины и ее малолетнего сына во время их поездки в рейсовом автобусе. Доследственная проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Предварительно установлено, что 9 сентября 2022 года в больницу за медицинской помощью обратились 30-летняя женщина и ее 4-летний сын с диагнозом: „термические ожоги тела“. Женщина и ребенок получили ожоги в результате разгерметизации отопительной системы, находясь в салоне рейсового автобуса марки „ПАЗ 4234“, на котором осуществлялась перевозка пассажиров по маршруту „Кудымкар-Кува“ коммерческой организацией», — сообщается на сайте следственного управления СК России по Пермскому краю.

Уточняется также, что следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.