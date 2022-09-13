13 сентября 2022

В Тюмени дети массово рискуют жизнью по дороге в школу. Видео

В Тюмени школьники ежедневно переходят дорогу в неположенном месте
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети игнорируют безопасный переход, предпочитая двигаться по «народному» пешеходнику Фото:

Дети в тюменском районе Суходолье ежедневно переходят проезжую часть в неположенном месте для того, чтобы добраться в школу. Видео массовых нарушений URA.RU прислала читательница агентства.

«Вот так у нас дети кучками ходят в школу и из школы, по подобию пешеходного перехода. Очень безопасно!» — возмущена читательница URA.RU.

На видео, присланном девушкой, подростки пересекают проезжую часть в неположенном месте. При этом в районе школы №65, откуда движутся ученики, сразу несколько пешеходных переходов, расположенных в десятках метрах друг от друга.

В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области прокомментировали данное видео. «Место, обозначенное в ролике, возьмем на контроль, выедем в школу, пообщаемся с детьми и родителями. Также проведем дополнительные рейды в этом районе», — пообещали в ведомстве.

Там добавили, что в настоящее время сотрудники ГИБДД проводят уроки по ПДД во всех школах. Инспекторы дежурят на переходах, следя за тем, чтобы водители пропускали детей. К этой же деятельности привлекают «родительские патрули».

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Дети в тюменском районе Суходолье ежедневно переходят проезжую часть в неположенном месте для того, чтобы добраться в школу. Видео массовых нарушений URA.RU прислала читательница агентства. «Вот так у нас дети кучками ходят в школу и из школы, по подобию пешеходного перехода. Очень безопасно!» — возмущена читательница URA.RU. На видео, присланном девушкой, подростки пересекают проезжую часть в неположенном месте. При этом в районе школы №65, откуда движутся ученики, сразу несколько пешеходных переходов, расположенных в десятках метрах друг от друга. В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области прокомментировали данное видео. «Место, обозначенное в ролике, возьмем на контроль, выедем в школу, пообщаемся с детьми и родителями. Также проведем дополнительные рейды в этом районе», — пообещали в ведомстве. Там добавили, что в настоящее время сотрудники ГИБДД проводят уроки по ПДД во всех школах. Инспекторы дежурят на переходах, следя за тем, чтобы водители пропускали детей. К этой же деятельности привлекают «родительские патрули».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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