Дети в тюменском районе Суходолье ежедневно переходят проезжую часть в неположенном месте для того, чтобы добраться в школу. Видео массовых нарушений URA.RU прислала читательница агентства.
«Вот так у нас дети кучками ходят в школу и из школы, по подобию пешеходного перехода. Очень безопасно!» — возмущена читательница URA.RU.
На видео, присланном девушкой, подростки пересекают проезжую часть в неположенном месте. При этом в районе школы №65, откуда движутся ученики, сразу несколько пешеходных переходов, расположенных в десятках метрах друг от друга.
В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области прокомментировали данное видео. «Место, обозначенное в ролике, возьмем на контроль, выедем в школу, пообщаемся с детьми и родителями. Также проведем дополнительные рейды в этом районе», — пообещали в ведомстве.
Там добавили, что в настоящее время сотрудники ГИБДД проводят уроки по ПДД во всех школах. Инспекторы дежурят на переходах, следя за тем, чтобы водители пропускали детей. К этой же деятельности привлекают «родительские патрули».
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Дети в тюменском районе Суходолье ежедневно переходят проезжую часть в неположенном месте для того, чтобы добраться в школу. Видео массовых нарушений URA.RU прислала читательница агентства. «Вот так у нас дети кучками ходят в школу и из школы, по подобию пешеходного перехода. Очень безопасно!» — возмущена читательница URA.RU. На видео, присланном девушкой, подростки пересекают проезжую часть в неположенном месте. При этом в районе школы №65, откуда движутся ученики, сразу несколько пешеходных переходов, расположенных в десятках метрах друг от друга. В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области прокомментировали данное видео. «Место, обозначенное в ролике, возьмем на контроль, выедем в школу, пообщаемся с детьми и родителями. Также проведем дополнительные рейды в этом районе», — пообещали в ведомстве. Там добавили, что в настоящее время сотрудники ГИБДД проводят уроки по ПДД во всех школах. Инспекторы дежурят на переходах, следя за тем, чтобы водители пропускали детей. К этой же деятельности привлекают «родительские патрули».