В Тюмени школьники ежедневно переходят дорогу в неположенном месте

Дети игнорируют безопасный переход, предпочитая двигаться по «народному» пешеходнику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дети в тюменском районе Суходолье ежедневно переходят проезжую часть в неположенном месте для того, чтобы добраться в школу. Видео массовых нарушений URA.RU прислала читательница агентства.

«Вот так у нас дети кучками ходят в школу и из школы, по подобию пешеходного перехода. Очень безопасно!» — возмущена читательница URA.RU.

На видео, присланном девушкой, подростки пересекают проезжую часть в неположенном месте. При этом в районе школы №65, откуда движутся ученики, сразу несколько пешеходных переходов, расположенных в десятках метрах друг от друга.

В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области прокомментировали данное видео. «Место, обозначенное в ролике, возьмем на контроль, выедем в школу, пообщаемся с детьми и родителями. Также проведем дополнительные рейды в этом районе», — пообещали в ведомстве.

Там добавили, что в настоящее время сотрудники ГИБДД проводят уроки по ПДД во всех школах. Инспекторы дежурят на переходах, следя за тем, чтобы водители пропускали детей. К этой же деятельности привлекают «родительские патрули».