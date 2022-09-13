13 сентября 2022

Замглавы Нефтеюганска из команды прежнего мэра прочат отставку

Заместитель главы Нефтеюганска Пастухов собирается уйти в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нефтеюганск, разное, ХМАО, нефтеюганск, пастухов андрей, заместитель мэра
Замглавы Нефтеюганска Андрей Пастухов собирается уволиться из мэрии Фото:

Вице-мэр Нефтеюганска Андрей Пастухов, курирующий социальный блок с 2017 года, собрался подавать в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Пастухова на работу брал экс-глава города Сергей Дегтярев. А вот с новой командой мэрии у чиновника, говорят, выстроить рабочие отношения не получилось. Поэтому он и собирается уйти из администрации», — сообщил инсайдер. Еще один собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией, рассказал, что Пастухов уже нашел для себя вариант трудоустройства в другой югорском муниципалитете. «Он может занять аналогичную позицию», — сообщил источник.

Сам Пастухов в разговоре с URA.RU заявил, что не писал заявления на увольнение и продолжает работать. В пресс-службе администрации Нефтеюганска также сообщили, что никаких заявлений от замглавы города не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году в Нефтеюганске главой города была избрана — Эльвира Бугай. Она сменила на этой позиции Сергея Дегтярева, руководившим муниципалитетом с 2016 года.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Вице-мэр Нефтеюганска Андрей Пастухов, курирующий социальный блок с 2017 года, собрался подавать в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Пастухова на работу брал экс-глава города Сергей Дегтярев. А вот с новой командой мэрии у чиновника, говорят, выстроить рабочие отношения не получилось. Поэтому он и собирается уйти из администрации», — сообщил инсайдер. Еще один собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией, рассказал, что Пастухов уже нашел для себя вариант трудоустройства в другой югорском муниципалитете. «Он может занять аналогичную позицию», — сообщил источник. Сам Пастухов в разговоре с URA.RU заявил, что не писал заявления на увольнение и продолжает работать. В пресс-службе администрации Нефтеюганска также сообщили, что никаких заявлений от замглавы города не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году в Нефтеюганске главой города была избрана — Эльвира Бугай. Она сменила на этой позиции Сергея Дегтярева, руководившим муниципалитетом с 2016 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...