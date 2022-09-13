Замглавы Нефтеюганска из команды прежнего мэра прочат отставку

Заместитель главы Нефтеюганска Пастухов собирается уйти в отставку

Замглавы Нефтеюганска Андрей Пастухов собирается уволиться из мэрии Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Вице-мэр Нефтеюганска Андрей Пастухов, курирующий социальный блок с 2017 года, собрался подавать в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Пастухова на работу брал экс-глава города Сергей Дегтярев. А вот с новой командой мэрии у чиновника, говорят, выстроить рабочие отношения не получилось. Поэтому он и собирается уйти из администрации», — сообщил инсайдер. Еще один собеседник URA.RU , знакомый с ситуацией, рассказал, что Пастухов уже нашел для себя вариант трудоустройства в другой югорском муниципалитете. «Он может занять аналогичную позицию», — сообщил источник.

Сам Пастухов в разговоре с URA.RU заявил, что не писал заявления на увольнение и продолжает работать. В пресс-службе администрации Нефтеюганска также сообщили, что никаких заявлений от замглавы города не поступало.