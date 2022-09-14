Невролог Труханов назвал профессии, склонные к потере подвижности рук

Невролог Труханов: люди, работающие за компьютером могут потерять подвижность рук

15 сентября 2022 в 07:04 Размер текста - 17 +

Травмированный нерв может не восстановиться, сказал Петр Труханов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Люди, работающие за компьютером, ювелиры, пианисты, чаще всего страдают от последствий сжатия нервов, среди которых потеря чувствительности и подвижности конечности. Об этом в беседе с URA.RU сообщил невролог Центра неврологии доктора Шахновича Петр Труханов. «Если есть пекущие ощущение, покалывающие, то, как правило, это компрессия, сжатие нерва в определенных узких местах. Если нерв долго сжимается там, он может травмироваться так, что уже не восстановиться. Особенно к этому склонны люди с определенными профессиями. Это пианисты, ювелиры, те, кто много и долго работает за компьютером. Сначала это может проявлять себя онемением, и человек может не обращать на это внимания. Но в какой-то момент нерв может сказать до свидания, перестать работать полностью. Сначала страдает чувствительность, может, вплоть до потери движения», — рассказал Петр Труханов. Невролог отметил, что такая проблема чаще возникает в руках, но бывает и в других конечностях. «Бывает и в ногах, но значительно реже. Они обычно не испытывают такой статической нагрузки. В кисти наиболее часто происходят такие процессы и бывают долгосрочными. Потому что когда сжимается нерв на уровне карпального канала, перехода предплечья в кисть, место, где он проходит, очень узкое. И тогда даже после оперативного лечения, когда мы освобождаем нерв от сжатия, не во всех случах он восстанавливается», — объяснил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Люди, работающие за компьютером, ювелиры, пианисты, чаще всего страдают от последствий сжатия нервов, среди которых потеря чувствительности и подвижности конечности. Об этом в беседе с URA.RU сообщил невролог Центра неврологии доктора Шахновича Петр Труханов. «Если есть пекущие ощущение, покалывающие, то, как правило, это компрессия, сжатие нерва в определенных узких местах. Если нерв долго сжимается там, он может травмироваться так, что уже не восстановиться. Особенно к этому склонны люди с определенными профессиями. Это пианисты, ювелиры, те, кто много и долго работает за компьютером. Сначала это может проявлять себя онемением, и человек может не обращать на это внимания. Но в какой-то момент нерв может сказать до свидания, перестать работать полностью. Сначала страдает чувствительность, может, вплоть до потери движения», — рассказал Петр Труханов. Невролог отметил, что такая проблема чаще возникает в руках, но бывает и в других конечностях. «Бывает и в ногах, но значительно реже. Они обычно не испытывают такой статической нагрузки. В кисти наиболее часто происходят такие процессы и бывают долгосрочными. Потому что когда сжимается нерв на уровне карпального канала, перехода предплечья в кисть, место, где он проходит, очень узкое. И тогда даже после оперативного лечения, когда мы освобождаем нерв от сжатия, не во всех случах он восстанавливается», — объяснил собеседник агентства.