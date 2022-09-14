Генсек ООН предупредил об угрозе мирового голода в следующем году

14 сентября 2022 в 22:31 Размер текста - 17 +

Мир может столкнутся с угрозой голода уже в следующем году, заявил Генсек ООН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна В случае нехватки обеспечения рынков удобрениями, мир может столкнуться с дефицитом продовольствия уже в следующем году. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции в штаб-квартире ООН. «В 2022 году у нас нет проблемы с продовольствием. У нас есть проблема с распределением. Если мы не нормализуем рынки удобрений, у нас будет проблема с продовольствием в 2023 году», — цитирует Гутерреша РИА «Новости». Он добавил, что ООН ведет с Россией переговоры не только о продолжении продуктовой сделки, но и о ее расширении и призвал гарантировать доступ к резервам продовольствия самым уязвимым странам. Зерно долго не могло быть вывезено из украинских портов. В ходе конфликта на этой территории ВСУ заминировали порты, однако мины уплыли в открытое море, из-за чего прохождение грузовых судов было ограничено. В июле этого года Россия и Украина подписали соглашение с Турцией о вывозе украинского зерна через Черное море. Оно начало действовать с 1 августа. Ранее телеканал 360 передавал о том, что президент Турции Реджэп Эрдоган попросит президента РФ Владимира Путина отправлять продовольствие по зерновому коридору в Черном море.

В случае нехватки обеспечения рынков удобрениями, мир может столкнуться с дефицитом продовольствия уже в следующем году. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции в штаб-квартире ООН. «В 2022 году у нас нет проблемы с продовольствием. У нас есть проблема с распределением. Если мы не нормализуем рынки удобрений, у нас будет проблема с продовольствием в 2023 году», — цитирует Гутерреша РИА «Новости». Он добавил, что ООН ведет с Россией переговоры не только о продолжении продуктовой сделки, но и о ее расширении и призвал гарантировать доступ к резервам продовольствия самым уязвимым странам. Зерно долго не могло быть вывезено из украинских портов. В ходе конфликта на этой территории ВСУ заминировали порты, однако мины уплыли в открытое море, из-за чего прохождение грузовых судов было ограничено. В июле этого года Россия и Украина подписали соглашение с Турцией о вывозе украинского зерна через Черное море. Оно начало действовать с 1 августа. Ранее телеканал 360 передавал о том, что президент Турции Реджэп Эрдоган попросит президента РФ Владимира Путина отправлять продовольствие по зерновому коридору в Черном море.