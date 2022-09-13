Челябинские заводчане получили награды от Путина

14 сентября 2022 в 22:58 Размер текста - 17 +

Среди награжденных несколько сотрудников ММК Фото: Илья Московец © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении восьмерых сотрудников промпредприятий Челябинской области государственными наградами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, челябинцы награждены за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Всем им вручат медали ордена «За заслуги перед отечеством II cтепени». Среди награжденных вальцовщик стана горячей прокатки ММК Алексей Воронин, подручный сталервара электропечи ММК Сергей Крылов, оператор пульта управления ММК Сергей Нагаев, слесарь-ремонтник ООО «Механоремонтный комплекс» Василий Воронин, фрезеровщика этого же предприятия Мирфат Киньябаев, начальник диспетчерского бюро ЧТПЗ Александр Голубцов, бригадира по перемещению сырья ЧТПЗ Ирина Маркин и старшего мастер цеха Александр Чеботов. Указ подписан 14 июня.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении восьмерых сотрудников промпредприятий Челябинской области государственными наградами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, челябинцы награждены за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Всем им вручат медали ордена «За заслуги перед отечеством II cтепени». Среди награжденных вальцовщик стана горячей прокатки ММК Алексей Воронин, подручный сталервара электропечи ММК Сергей Крылов, оператор пульта управления ММК Сергей Нагаев, слесарь-ремонтник ООО «Механоремонтный комплекс» Василий Воронин, фрезеровщика этого же предприятия Мирфат Киньябаев, начальник диспетчерского бюро ЧТПЗ Александр Голубцов, бригадира по перемещению сырья ЧТПЗ Ирина Маркин и старшего мастер цеха Александр Чеботов. Указ подписан 14 июня.