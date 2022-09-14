Путин наградил тренера из Перми почетным званием

14 сентября 2022 в 23:59 Размер текста - 17 +

Пермяк был удостоен государственной награды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент РФ Владимир Путин отметил госнаградой заслуги жителя Прикамья. Указ лидера государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ президента Российской Федерации. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник физической культуры РФ“ Закирову Рафису Мирзазяновичу — тренеру МБУ „Спортивная школа олимпийского резерва по само и дзюдо ‚Витязь‘ имени И.П. Понамарева“ города Перми», — написано в документе. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ наградил балетмейстера и химика из Пермского края. Владимир Путин присвоил пермякам почетные звания «Заслуженный работник культуры РФ» и «Заслуженный химик РФ».

Президент РФ Владимир Путин отметил госнаградой заслуги жителя Прикамья. Указ лидера государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ президента Российской Федерации. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник физической культуры РФ“ Закирову Рафису Мирзазяновичу — тренеру МБУ „Спортивная школа олимпийского резерва по само и дзюдо ‚Витязь‘ имени И.П. Понамарева“ города Перми», — написано в документе. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ наградил балетмейстера и химика из Пермского края. Владимир Путин присвоил пермякам почетные звания «Заслуженный работник культуры РФ» и «Заслуженный химик РФ».