Путин наградил тренера из Перми почетным званием

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Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, цветы, награждение
Пермяк был удостоен государственной награды Фото:

Президент РФ Владимир Путин отметил госнаградой заслуги жителя Прикамья. Указ лидера государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Указ президента Российской Федерации. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник физической культуры РФ“ Закирову Рафису Мирзазяновичу — тренеру МБУ „Спортивная школа олимпийского резерва по само и дзюдо ‚Витязь‘ имени И.П. Понамарева“ города Перми», — написано в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ наградил балетмейстера и химика из Пермского края. Владимир Путин присвоил пермякам почетные звания «Заслуженный работник культуры РФ» и «Заслуженный химик РФ».

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Президент РФ Владимир Путин отметил госнаградой заслуги жителя Прикамья. Указ лидера государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ президента Российской Федерации. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник физической культуры РФ“ Закирову Рафису Мирзазяновичу — тренеру МБУ „Спортивная школа олимпийского резерва по само и дзюдо ‚Витязь‘ имени И.П. Понамарева“ города Перми», — написано в документе. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ наградил балетмейстера и химика из Пермского края. Владимир Путин присвоил пермякам почетные звания «Заслуженный работник культуры РФ» и «Заслуженный химик РФ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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