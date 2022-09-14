Путин наградил тренера из Перми почетным званием

Президент РФ Владимир Путин отметил госнаградой заслуги жителя Прикамья. Указ лидера государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Указ президента Российской Федерации. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник физической культуры РФ“ Закирову Рафису Мирзазяновичу — тренеру МБУ „Спортивная школа олимпийского резерва по само и дзюдо ‚Витязь‘ имени И.П. Понамарева“ города Перми», — написано в документе.
Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ наградил балетмейстера и химика из Пермского края. Владимир Путин присвоил пермякам почетные звания «Заслуженный работник культуры РФ» и «Заслуженный химик РФ».
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