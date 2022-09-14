Небензя осудил планы Зеленского по выступлению на Генассамблее ООН

Владимир Зеленский намеревается выступить на ГА ООН в формате видеообращенияФото: Официальный сайт президента Украины
Россия не поддерживает решение Организации объединенных наций (ООН) разрешить президенту Украины Владимиру Зеленскому записать видеообращение для Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом заявил российский постоянный представитель при организации Василий Небензя.
«Конечно, мы не поддерживаем это решение», — приводит слова Василия Небензи ТАСС. Он заявил, что это очередное нарушение правил организации украинской стороной.
«Зеленский прекрасно путешествует по стране, вчера посещал регионы страны, а сюда [на Генассамблею] не может приехать», — отметил дипломат. Он подчеркнул, что, если у украинского лидера нет возможности посетить ГА ООН лично, он должен отправлять своего представителя, а не записывать видеообращение.
Ранее стало известно, что Украина собирается попросить, чтобы на ГА ООН разрешили показать видеообращение Владимира Зеленского, несмотря на то что в этому году мероприятие проходит исключительно в очном формате. Общие прения недели высокого уровня ООН пройдут 20—26 сентября.
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Россия не поддерживает решение Организации объединенных наций (ООН) разрешить президенту Украины Владимиру Зеленскому записать видеообращение для Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом заявил российский постоянный представитель при организации Василий Небензя. «Конечно, мы не поддерживаем это решение», — приводит слова Василия Небензи ТАСС. Он заявил, что это очередное нарушение правил организации украинской стороной. «Зеленский прекрасно путешествует по стране, вчера посещал регионы страны, а сюда [на Генассамблею] не может приехать», — отметил дипломат. Он подчеркнул, что, если у украинского лидера нет возможности посетить ГА ООН лично, он должен отправлять своего представителя, а не записывать видеообращение. Ранее стало известно, что Украина собирается попросить, чтобы на ГА ООН разрешили показать видеообращение Владимира Зеленского, несмотря на то что в этому году мероприятие проходит исключительно в очном формате. Общие прения недели высокого уровня ООН пройдут 20—26 сентября.