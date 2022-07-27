Бизнесмен намерен возродить проблемное предприятие в Перми

Прикамский бизнесмен планирует модернизировать производственные мощности Пермского свинокомплекса. На обновленном производстве будут разводить не только свиней, но и КРС, передают СМИ.
«Предстоит серьезная реконструкция предприятия. Уже есть концепция. Она включает в себя обновление фондов для свиноводства, оборудование помещений для разведения крупного рогатого скота, увеличение объемов переработки», — рассказал Артем Болдырев — новый инвестор обанкротившегося свинокомплекса. Информация опубликована на сайте «Коммерсант-Прикамье».
Согласно предварительной оценке, инвестиции в реконструкцию могут составить, примерно, 2 млрд руб. В беседе с журналистами пермского издания Болдырев не назвал точные сроки реализации проекта, заявив, что «на данном этапе это рано обсуждать».
Компания АО «Агро-Альянс», которой владеет Алексей Болдырев, была зарегистрирована в Перми в ноябре 2021-го года. Основной вид деятельности — разведение свиней. В апреле текущего предприятие приобрело стадо Пермского свинокомплекса. А неделей ранее в компании было принято решение о перерегистрации по новому адресу — в поселке Майском Краснокамского городского округа, где располагаются само сельхозпроизводство.
О том, что предприятие краевого минагро задолжало «дочке» «Газпрома» 36 млн рублей долг, URA.RU писало ранее. Позже суд заключил, что действие или бездействие руководителя компании послужили причиной возникновения у предприятий кризисной финансовой ситуации и привели его к банкротству. В июле прошлого года корреспонденты агентства сообщали, что работники АО «Пермский свинокомплекс» написали обращение президенту России Владимиру Путину. Они просили главу государства взять ситуацию, которая сложилась на сельхозпредприятии, под личный контроль.
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Прикамский бизнесмен планирует модернизировать производственные мощности Пермского свинокомплекса. На обновленном производстве будут разводить не только свиней, но и КРС, передают СМИ. «Предстоит серьезная реконструкция предприятия. Уже есть концепция. Она включает в себя обновление фондов для свиноводства, оборудование помещений для разведения крупного рогатого скота, увеличение объемов переработки», — рассказал Артем Болдырев — новый инвестор обанкротившегося свинокомплекса. Информация опубликована на сайте «Коммерсант-Прикамье». Согласно предварительной оценке, инвестиции в реконструкцию могут составить, примерно, 2 млрд руб. В беседе с журналистами пермского издания Болдырев не назвал точные сроки реализации проекта, заявив, что «на данном этапе это рано обсуждать». Компания АО «Агро-Альянс», которой владеет Алексей Болдырев, была зарегистрирована в Перми в ноябре 2021-го года. Основной вид деятельности — разведение свиней. В апреле текущего предприятие приобрело стадо Пермского свинокомплекса. А неделей ранее в компании было принято решение о перерегистрации по новому адресу — в поселке Майском Краснокамского городского округа, где располагаются само сельхозпроизводство. О том, что предприятие краевого минагро задолжало «дочке» «Газпрома» 36 млн рублей долг, URA.RU писало ранее. Позже суд заключил, что действие или бездействие руководителя компании послужили причиной возникновения у предприятий кризисной финансовой ситуации и привели его к банкротству. В июле прошлого года корреспонденты агентства сообщали, что работники АО «Пермский свинокомплекс» написали обращение президенту России Владимиру Путину. Они просили главу государства взять ситуацию, которая сложилась на сельхозпредприятии, под личный контроль.