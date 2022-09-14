ООН и ЮНИСЕФ проигнорировали признание детей Донбасса врагами Украины

Полянский: ООН и ЮНИСЕФ проигнорировали внесение детей Донбасса в «Миротворец»*

15 сентября 2022 в 02:00 Размер текста - 17 +

В ООН и ЮНИСЕФ не отреагировали на внесение детей в «Миротворец», заявил Дмитрий Полянский Фото: wikipedia.org/White House Организация объединенных наций (ООН) и ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) никак не отреагировали на сообщение российской миссии о включении детей Донбасса в списки сайта «Миротворец» (экстремистский ресурс, запрещенный на территории РФ). Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Учитывая серьезность ситуации, наша миссия немедленно предоставила соответствующую информацию генеральному секретарю и ЮНИСЕФ. Но наши письма не вызвали никакой реакции или даже эмоций от [главы ООН] Антониу Гутерриша и его офиса, а также от ЮНИСЕФ во главе с исполнительным директором Кэтрин Рассел», — написал Дмитрий Полянский в своем telegram-канале. Дипломат подчеркнул, что Детский фонд ООН уклоняется от ответственности по политическим мотивам, вставая на сторону тех, кто игнорирует все преступления Украины. «Никто не ждет от ЮНИСЕФ судебного иска о закрытии этого преступного сайта, но простого заявления с осуждением таких действий было бы достаточно и важно», — резюмировал он. В 2021 году подросток из Луганска Фаина Савенкова обращалась лично к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой закрыть сайт «Миротворец», пишет RT. 13 сентября Россия призвала ЮНИСЕФ осудить очевидные нарушения прав детей в связи с деятельностью сайта «Миротворец», дополняет « Газета.ru ». *«Миротворец» — экстремистский ресурс, запрещенный на территории РФ.

Организация объединенных наций (ООН) и ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) никак не отреагировали на сообщение российской миссии о включении детей Донбасса в списки сайта «Миротворец» (экстремистский ресурс, запрещенный на территории РФ). Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Учитывая серьезность ситуации, наша миссия немедленно предоставила соответствующую информацию генеральному секретарю и ЮНИСЕФ. Но наши письма не вызвали никакой реакции или даже эмоций от [главы ООН] Антониу Гутерриша и его офиса, а также от ЮНИСЕФ во главе с исполнительным директором Кэтрин Рассел», — написал Дмитрий Полянский в своем telegram-канале. Дипломат подчеркнул, что Детский фонд ООН уклоняется от ответственности по политическим мотивам, вставая на сторону тех, кто игнорирует все преступления Украины. «Никто не ждет от ЮНИСЕФ судебного иска о закрытии этого преступного сайта, но простого заявления с осуждением таких действий было бы достаточно и важно», — резюмировал он. В 2021 году подросток из Луганска Фаина Савенкова обращалась лично к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой закрыть сайт «Миротворец», пишет RT. 13 сентября Россия призвала ЮНИСЕФ осудить очевидные нарушения прав детей в связи с деятельностью сайта «Миротворец», дополняет «Газета.ru». *«Миротворец» — экстремистский ресурс, запрещенный на территории РФ.