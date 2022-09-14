Росгвардейцы судятся с курганскими охранниками из-за лицензии

15 сентября 2022 в 07:19 Размер текста - 17 +

Росгвардейцы подали в суд на курганскую частную охранную организацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Курганской области подало в суд на частную охранную организацию. Информация содержится в картотеке дел арбитражного суда. «Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Курганской области обратилось в арбитражный суд Курганской области с заявлением о привлечении ООО «Частная охранная организация «Охрана-Макар» к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)», — указано в документе. ЧОО «Охрана-Макар» зарегистрирована в Кетовском районе Курганской области 6 июня 2017 года. Согласно данным сервиса СБИС, гендиректором компании является Александр Буженков. Основное направление работы ЧОО — деятельность частных охранных служб. Размер уставного капитала 100 000 рублей. В судах организация проиграла 100% дел в качестве ответчика.

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Курганской области подало в суд на частную охранную организацию. Информация содержится в картотеке дел арбитражного суда. «Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Курганской области обратилось в арбитражный суд Курганской области с заявлением о привлечении ООО «Частная охранная организация «Охрана-Макар» к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)», — указано в документе. ЧОО «Охрана-Макар» зарегистрирована в Кетовском районе Курганской области 6 июня 2017 года. Согласно данным сервиса СБИС, гендиректором компании является Александр Буженков. Основное направление работы ЧОО — деятельность частных охранных служб. Размер уставного капитала 100 000 рублей. В судах организация проиграла 100% дел в качестве ответчика.