Тюменский депутат отказалась от мандата

Депутат Тюменской городской думы Надежда Ачкасова («Единая Россия») отказалась от мандата. Ее заявление о прекращении полномочий 15 сентября было поддержано депутатами на заседании гордумы, которое транслируется онлайн.
«14 сентября от депутата Ачкасовой поступило заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию», — сообщил спикер гордумы Евгений Заболотный. За отставку Ачкасовой депутаты проголосовали единогласно, сама она на заседании отсутствует.
Ачкасова впервые была избрана в гордуму в 2013 году по одномандатному округу №26. Она известна как руководитель Областного центра дополнительного образования детей и молодежи.
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