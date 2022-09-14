14 сентября 2022

Тюменский депутат отказалась от мандата

Депутат Тюменской гордумы Надежда Ачкасова подала в отставку
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Заседание городской Думы. Тюмень. , ачкасова надежда
Надежда Ачкасова ушла из гордумы по собственному желанию Фото:

Депутат Тюменской городской думы Надежда Ачкасова («Единая Россия») отказалась от мандата. Ее заявление о прекращении полномочий 15 сентября было поддержано депутатами на заседании гордумы, которое транслируется онлайн.

«14 сентября от депутата Ачкасовой поступило заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию», — сообщил спикер гордумы Евгений Заболотный. За отставку Ачкасовой депутаты проголосовали единогласно, сама она на заседании отсутствует.

Ачкасова впервые была избрана в гордуму в 2013 году по одномандатному округу №26. Она известна как руководитель Областного центра дополнительного образования детей и молодежи.

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Депутат Тюменской городской думы Надежда Ачкасова («Единая Россия») отказалась от мандата. Ее заявление о прекращении полномочий 15 сентября было поддержано депутатами на заседании гордумы, которое транслируется онлайн. «14 сентября от депутата Ачкасовой поступило заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию», — сообщил спикер гордумы Евгений Заболотный. За отставку Ачкасовой депутаты проголосовали единогласно, сама она на заседании отсутствует. Ачкасова впервые была избрана в гордуму в 2013 году по одномандатному округу №26. Она известна как руководитель Областного центра дополнительного образования детей и молодежи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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