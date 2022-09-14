Тюменский депутат отказалась от мандата

Депутат Тюменской гордумы Надежда Ачкасова подала в отставку

15 сентября 2022 в 10:30 Размер текста - 17 +

Надежда Ачкасова ушла из гордумы по собственному желанию Фото: Николай Бастриков © URA.RU Депутат Тюменской городской думы Надежда Ачкасова («Единая Россия») отказалась от мандата. Ее заявление о прекращении полномочий 15 сентября было поддержано депутатами на заседании гордумы, которое транслируется онлайн. «14 сентября от депутата Ачкасовой поступило заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию», — сообщил спикер гордумы Евгений Заболотный. За отставку Ачкасовой депутаты проголосовали единогласно, сама она на заседании отсутствует. Ачкасова впервые была избрана в гордуму в 2013 году по одномандатному округу №26. Она известна как руководитель Областного центра дополнительного образования детей и молодежи.

Депутат Тюменской городской думы Надежда Ачкасова («Единая Россия») отказалась от мандата. Ее заявление о прекращении полномочий 15 сентября было поддержано депутатами на заседании гордумы, которое транслируется онлайн. «14 сентября от депутата Ачкасовой поступило заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию», — сообщил спикер гордумы Евгений Заболотный. За отставку Ачкасовой депутаты проголосовали единогласно, сама она на заседании отсутствует. Ачкасова впервые была избрана в гордуму в 2013 году по одномандатному округу №26. Она известна как руководитель Областного центра дополнительного образования детей и молодежи.