На свалке в Челябинской области нашли останки пропавшего год назад пенсионера

В обстоятельствах разбираются следователи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кыштыме (Челябинская область) на городской свалке нашли останки человека. Они принадлежат пропавшему без вести пенсионеру, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Останки человека на свалке твердых бытовых отходов среди мусора нашли днем 14 сентября. Видимых признаков насильственной смерти на теле нет. Установлено, что мужчина был пенсионером, пропал без вести в сентябре 2021 года», — рассказал источник.

В пресс-службе СУ СКР области информацию об обнаружении трупа подтвердили. Оснований считать, что смерть носит криминальный характер, пока не имеется. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти.