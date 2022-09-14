14 сентября 2022

На свалке в Челябинской области нашли останки пропавшего год назад пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по мусоркам. Челябинск, мусор, мусорный контейнер, мусорка, свалка, помойка, тко
В обстоятельствах разбираются следователи Фото:

В Кыштыме (Челябинская область) на городской свалке нашли останки человека. Они принадлежат пропавшему без вести пенсионеру, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Останки человека на свалке твердых бытовых отходов среди мусора нашли днем 14 сентября. Видимых признаков насильственной смерти на теле нет. Установлено, что мужчина был пенсионером, пропал без вести в сентябре 2021 года», — рассказал источник.

В пресс-службе СУ СКР области информацию об обнаружении трупа подтвердили. Оснований считать, что смерть носит криминальный характер, пока не имеется. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти.

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В Кыштыме (Челябинская область) на городской свалке нашли останки человека. Они принадлежат пропавшему без вести пенсионеру, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Останки человека на свалке твердых бытовых отходов среди мусора нашли днем 14 сентября. Видимых признаков насильственной смерти на теле нет. Установлено, что мужчина был пенсионером, пропал без вести в сентябре 2021 года», — рассказал источник. В пресс-службе СУ СКР области информацию об обнаружении трупа подтвердили. Оснований считать, что смерть носит криминальный характер, пока не имеется. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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