Преемник депутата Госдумы выбрала занятие в челябинском парламенте

Светлана Черепухина займется аграрной политикой в заксобрании Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования — 2022

Победившая на довыборах в заксобрание Челябинской области 11 сентября Светлана Черепухина войдет в комитет по аграрной политике. Об этом она сообщила 15 сентября корреспонденту URA.RU.

«В соответствии с основной специальностью, я буду работать в комитете по аграрной политике. Что касается второго комитета, ясность появится уже после сессии ЗСО, назначенной на 29 августа. Пока работаю с наказами избирателей, полученными в ходе кампании», — рассказала Черепухина.

По ее словам, сейчас систематизируются проблемы и запросы людей, содержащиеся более чем в 800 наказах. Они были получены в ходе общения с избирателями в Троицке и Чесменском районе, территории которых входят в Троицкий избирательный округ.

«Очень много вопросов по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО). Причем как в на селе, так и в самом Троицке. Очень серьезных вопросов, от которых зависит облик города и сельских поселений, комфорт их жителей», — пояснила, в частности, Черепухина.

Ректор Южно-Уральского аграрного госуниверситета (ЮУрГАУ) Светлана Черепухина прошла в областной парламент при поддержке «Единой России» в соперничестве с еще пятью кандидатами. Она набрала более 60% голосов и заняла место бывшего вице-спикера ЗСО Владимира Павлова, перешедшего на работу в Госдуму по итогам выборов 2021 года.