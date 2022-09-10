В Челябинской области выбрали преемника депутата Госдумы в заксобрании

11 сентября 2022 в 20:01 Размер текста - 17 +

Ректор агроуниверситета Светлана Черепухина при поддержке «Единой России» победила на довыборах в заксобрание Челябинской области 11 сентября. Она займет место бывшего вице-спикера ЗСО Владимира Павлова, перешедшего на работу в Госдуму. Об этом сообщили URA.RU источники в партийных кругах со ссылкой на данные экзитполов. «Согласно проведенным экзитполам, Черепухина получила более 63% голосов. Ее ближайший конкурент, справедливоросс Сергей Низамутдинов, получил порядка 11%. Еще около 9% проголосовавших назвали коммуниста Алексея Холкина», — пояснил инсайдер агентства в региональном отделении «ЕР». По его словам, результаты представителей еще трех партий колеблются в пределах 3-6%. При этом следует сделать поправку, что почти 40% респондентов отказались сообщить, кому отдали свой голос. Мандат ЗСО освободился в 2021 году, когда избранный по Троицкому одномандатному округу вице-спикер Владимир Павлов ушел в Госдуму по спискам «Единой России». Партия власти выдвинула на довыборы Светлану Черепухину, ЛДПР поставила на главу молодежной парторганизации Андрея Самохвалова, от «Справедливой России» баллотировался Сергей Низамутдинов, Российскую партию пенсионеров представлял замгендиректора клиники «Эф Эм Си» Алексей Фролов, КПРФ — троицкий коммунальщик и депутат горсобрания Алексей Холкин. Последней заявилась партия «Новые люди», которую представлял депутат троицкого горсобрания Лев Живайкин. Единственным самовыдвиженцем стал юрист и правозащитник Александр Лебедев, который первым зарегистрировал свою кандидатуру. Но, как и выдвиженец «Яблока» Сергей Шичков, он не смог представить достаточное количество подписей и не стал кандидатом. Также 11 сентября в Челябинской области состоялись 72 кампании в 66 муниципалитетах. Были доизбраны три депутата в Калининский, Металлургический и Тракторозаводский райсоветы Челябинска, выбраны главы трех сел в Кизильском районе и депутаты ряда поселений — в том числе, впервые в истории, нового Коркинского муниципального округа. Всего 220 депутатских мандатов муниципального уровня оспаривали 735 претендентов.