Курганские чиновники и депутаты поспорили из-за земли под жилую застройку

15 сентября 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Курганским застройщикам больше не придется бесплатно отдавать квартиры в бюджет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане чиновники правительства и депутаты поспорили из-за того, по каким условиям предоставлять застройщикам земельные участки для строительства жилья. В областном департаменте экономического развития считают, что бизнесменам нужно предоставлять землю без торгов, при этом не требуя их отдавать 4% квартир бесплатно в муниципалитет. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU c заседания комитета курганской облдумы по экономической политике. Инициативу губернатора об отмене прежней нормы озвучил замдиректора департамента экономического развития Курганской области Иван Смирных. «Иван Владимирович, а почему вы предлагаете убрать данную норму?» — задал вопрос чиновнику председатель облдумы Дмитрий Фролов. «По норме 4% фактически не было никаких обращений по выделению земельных участков. Поэтому сейчас, убирая эту норму, мы будем предоставлять землю застройщикам без торгов. Построенный объект будет выкупаться муниципалитетом, где уже данный жилой фонд будут распределять для детей-сирот и переселенцев. По сути, застройщики теперь будут строить жилье непосредственно под данные цели. А мы будем стимулировать застройщика, чтобы он брал и строил дома. Таким образом мы минимизируем затраты застройщиков, чтобы они могли брать данные проекты», — ответил Смирных. Озвученная информация на комитете взбудоражила депутатов. Многие, перебивая друг друга, начали высказывать свое возмущение и спорить. Спикер облдумы также засомневался в этой необходимости. «Не хочу ни в чем упрекнуть, но насколько мне известно, за получением земельных участков по норме 4% приходили инвесторы. И получали землю. У меня есть такая информация. <…> Сегодня вы направили договоры по аренде земли по кадастровой стоимости. Насколько я знаю, земельный участок, на который организация зашла по инвестиционному проекту, стоит 28 миллионов. Это как-то дороговато выглядит», — отметил Фролов. Парламентарий заявил, что в первом чтении изменения будут приняты, но ко второму чтению попросил чиновников департамента выяснить и предоставить информацию о том, как пользуются данной нормой застройщики. «Я точно знаю, что документы подавались в инвестиционное агентство. То, что они могли соглашение не заключить — это другой разговор», — добавил Фролов. По словам зампредседателя облдумы Евгения Кафеева, отмена нормы в 4% позволит привлечь как можно больше застройщиков. «При норме 4% застройщик получает земельный участок без торгов, но эти проценты должен отдавать безвозмездно бюджету. Условно, в стоквартирном доме четыре квартиры отдается бесплатно. А все остальные застройщик может продавать. По другой норме построенное жилье полностью должен выкупать муниципалитет. Эта норма так и останется, застройщик сможет получать землю без торгов в аренду. Строить и продавать дома. А норма 4% будет просто убрана», — объяснил Кафеев. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области начали выставлять на торги земельные участки под жилую застройку «за долю». Победивший на аукционе застройщик должен отдавать часть жилья государству для нужд сирот и переселенцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане чиновники правительства и депутаты поспорили из-за того, по каким условиям предоставлять застройщикам земельные участки для строительства жилья. В областном департаменте экономического развития считают, что бизнесменам нужно предоставлять землю без торгов, при этом не требуя их отдавать 4% квартир бесплатно в муниципалитет. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU c заседания комитета курганской облдумы по экономической политике. Инициативу губернатора об отмене прежней нормы озвучил замдиректора департамента экономического развития Курганской области Иван Смирных. «Иван Владимирович, а почему вы предлагаете убрать данную норму?» — задал вопрос чиновнику председатель облдумы Дмитрий Фролов. «По норме 4% фактически не было никаких обращений по выделению земельных участков. Поэтому сейчас, убирая эту норму, мы будем предоставлять землю застройщикам без торгов. Построенный объект будет выкупаться муниципалитетом, где уже данный жилой фонд будут распределять для детей-сирот и переселенцев. По сути, застройщики теперь будут строить жилье непосредственно под данные цели. А мы будем стимулировать застройщика, чтобы он брал и строил дома. Таким образом мы минимизируем затраты застройщиков, чтобы они могли брать данные проекты», — ответил Смирных. Озвученная информация на комитете взбудоражила депутатов. Многие, перебивая друг друга, начали высказывать свое возмущение и спорить. Спикер облдумы также засомневался в этой необходимости. «Не хочу ни в чем упрекнуть, но насколько мне известно, за получением земельных участков по норме 4% приходили инвесторы. И получали землю. У меня есть такая информация. <…> Сегодня вы направили договоры по аренде земли по кадастровой стоимости. Насколько я знаю, земельный участок, на который организация зашла по инвестиционному проекту, стоит 28 миллионов. Это как-то дороговато выглядит», — отметил Фролов. Парламентарий заявил, что в первом чтении изменения будут приняты, но ко второму чтению попросил чиновников департамента выяснить и предоставить информацию о том, как пользуются данной нормой застройщики. «Я точно знаю, что документы подавались в инвестиционное агентство. То, что они могли соглашение не заключить — это другой разговор», — добавил Фролов. По словам зампредседателя облдумы Евгения Кафеева, отмена нормы в 4% позволит привлечь как можно больше застройщиков. «При норме 4% застройщик получает земельный участок без торгов, но эти проценты должен отдавать безвозмездно бюджету. Условно, в стоквартирном доме четыре квартиры отдается бесплатно. А все остальные застройщик может продавать. По другой норме построенное жилье полностью должен выкупать муниципалитет. Эта норма так и останется, застройщик сможет получать землю без торгов в аренду. Строить и продавать дома. А норма 4% будет просто убрана», — объяснил Кафеев. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области начали выставлять на торги земельные участки под жилую застройку «за долю». Победивший на аукционе застройщик должен отдавать часть жилья государству для нужд сирот и переселенцев.