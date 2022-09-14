Utair запускает прямые рейсы из Тюмени в Казахстан

15 сентября 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

Первый вылет самолета авиакомпании Utair из Тюмени в Алматы запланирован на 27 сентября Фото: Александр Мамаев © URA.RU Авиакомпания Utair запускает прямые рейсы по маршруту Тюмень — Алматы — Тюмень. Информация об этом указана в telegram-канале перевозчика. Первый вылет из тюменского аэропорта Рощино по указанному направлению запланирован на 27 сентября. «Авиакомпания Utair приступает к выполнению полетов по направлению Тюмень — Алматы — Тюмень. Рейсы будут выполняться с 27 сентября во вторник. Отправление из аэропорта Рощино в 08:10. Прибытие в крупнейший город Казахстана в 12:00 (указано местное время для каждого аэропорта). Время в пути — 2 часа 50 минут», — сообщает авиакомпания. Там добавили, что рейс по маршруту Тюмень — Алматы — Тюмень будет выполняться на самолете Boeing 737. 4 октября вылет запланирован на 21:00, прибытие в аэропорт назначения — 5 октября в 00:45. Ранее URA.RU писало о том, что авиакомпания «Азимут» запускает прямые рейсы в Махачкалу с вылетом из Тюмени. Перелеты по новому направлению начнут выполняться с 16 сентября.

Авиакомпания Utair запускает прямые рейсы по маршруту Тюмень — Алматы — Тюмень. Информация об этом указана в telegram-канале перевозчика. Первый вылет из тюменского аэропорта Рощино по указанному направлению запланирован на 27 сентября. «Авиакомпания Utair приступает к выполнению полетов по направлению Тюмень — Алматы — Тюмень. Рейсы будут выполняться с 27 сентября во вторник. Отправление из аэропорта Рощино в 08:10. Прибытие в крупнейший город Казахстана в 12:00 (указано местное время для каждого аэропорта). Время в пути — 2 часа 50 минут», — сообщает авиакомпания. Там добавили, что рейс по маршруту Тюмень — Алматы — Тюмень будет выполняться на самолете Boeing 737. 4 октября вылет запланирован на 21:00, прибытие в аэропорт назначения — 5 октября в 00:45. Ранее URA.RU писало о том, что авиакомпания «Азимут» запускает прямые рейсы в Махачкалу с вылетом из Тюмени. Перелеты по новому направлению начнут выполняться с 16 сентября.