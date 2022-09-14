Макс Барских оставил тюменцев без денег за отмененный концерт

Тюменцы не могут вернуть деньги за отмененный концерт Макса Барских

15 сентября 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

Шоу должно было состояться в Тюмени 18 сентября Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Зрители несостоявшегося в Тюмени концентра украинского певца Макса Барских не могут вернуть билеты за шоу. Об этом URA.RU рассказала женщина, которая приобрела билеты на концерт еще весной 2021 года. Выступление украинского артиста должно было состояться 18 сентября 2022 года во Дворце спорта. По словам зрителей, концерт неоднократно переносился, а на просьбу о возврате средств организаторы предлагали поменять билеты на концерт другого исполнителя: «Мне с июля обещают сделать замену билетов. Сначала обещают, а потом говорят: „Ой, извините, билетов нет. Давайте что-нибудь другое“. И вот так несколько раз: нам предлагали замену на Лепса, Эмина, Лолиту, Лазарева, Асти», — сообщает тюменка, пожелавшая остаться анонимной. Билеты были приобретены через сервис продажи билетов kassy.ru. В разговоре с оператором сервиса kassy.ru. корреспонденту URA.RU рассказали о том, как тюменцы могут вернуть билеты: «Покупатель должен оформить заявление на возврат на сайте сервиса, приложить фото билета (если он был приобретен в кассах города) или указать номер электронного билета и в течение 10 дней заявка будет рассмотрена», — сообщают специалисты. Концерт Макса Барских должен был состояться в сентябре 2020 года, но неоднократно переносился из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Очередная дата была назначена на 28 сентября 2022 года, однако в марте певец отменил концерты в России и объявил, что вступил в ряды ВСУ. Ранее Барских заявлял о запрете использовать свою музыку на территории РФ. Решение он связал с началом российской спецоперации на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зрители несостоявшегося в Тюмени концентра украинского певца Макса Барских не могут вернуть билеты за шоу. Об этом URA.RU рассказала женщина, которая приобрела билеты на концерт еще весной 2021 года. Выступление украинского артиста должно было состояться 18 сентября 2022 года во Дворце спорта. По словам зрителей, концерт неоднократно переносился, а на просьбу о возврате средств организаторы предлагали поменять билеты на концерт другого исполнителя: «Мне с июля обещают сделать замену билетов. Сначала обещают, а потом говорят: „Ой, извините, билетов нет. Давайте что-нибудь другое“. И вот так несколько раз: нам предлагали замену на Лепса, Эмина, Лолиту, Лазарева, Асти», — сообщает тюменка, пожелавшая остаться анонимной. Билеты были приобретены через сервис продажи билетов kassy.ru. В разговоре с оператором сервиса kassy.ru. корреспонденту URA.RU рассказали о том, как тюменцы могут вернуть билеты: «Покупатель должен оформить заявление на возврат на сайте сервиса, приложить фото билета (если он был приобретен в кассах города) или указать номер электронного билета и в течение 10 дней заявка будет рассмотрена», — сообщают специалисты. Концерт Макса Барских должен был состояться в сентябре 2020 года, но неоднократно переносился из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Очередная дата была назначена на 28 сентября 2022 года, однако в марте певец отменил концерты в России и объявил, что вступил в ряды ВСУ. Ранее Барских заявлял о запрете использовать свою музыку на территории РФ. Решение он связал с началом российской спецоперации на Украине.