В Кургане ученики перелазили через забор школы, чтобы пойти домой. Видео

15 сентября 2022 в 13:54 Размер текста - 17 +

Ученики гимназии №31 не захотели ждать, когда им откроют забор (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ученики гимназии №31 перелезали через закрытый забор, чтобы покинуть территорию школу после уроков. Видео со школьниками опубликовано в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Ученикам 31 гимназии приходится перелезать через забор, чтобы покинуть территорию», — говорится в посте с видео школьников, опубликованном в группе «Типичный Курган». На видео несколько детей перелазят через ограждение. Директор гимназии №31 Наталья Древницкая пояснила URA.RU, что на время учебного процесса территорию школы закрывают в целях антитеррористической безопасности. «Произошла заминка. Дети вышли раньше, возможно, урока не было, чуть позже гардеробщица открыла калитку», — сказала Древницкая. Ранее URA.RU писало, что в курганских школах начали запирать детей. Власти пояснили, что в целях обеспечения безопасности после прибытия в здание всех учеников и работников входные двери закрывают на время занятий.

Ученики гимназии №31 перелезали через закрытый забор, чтобы покинуть территорию школу после уроков. Видео со школьниками опубликовано в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Ученикам 31 гимназии приходится перелезать через забор, чтобы покинуть территорию», — говорится в посте с видео школьников, опубликованном в группе «Типичный Курган». На видео несколько детей перелазят через ограждение. Директор гимназии №31 Наталья Древницкая пояснила URA.RU, что на время учебного процесса территорию школы закрывают в целях антитеррористической безопасности. «Произошла заминка. Дети вышли раньше, возможно, урока не было, чуть позже гардеробщица открыла калитку», — сказала Древницкая. Ранее URA.RU писало, что в курганских школах начали запирать детей. Власти пояснили, что в целях обеспечения безопасности после прибытия в здание всех учеников и работников входные двери закрывают на время занятий.