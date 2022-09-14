Курганского замгубернатора привлекли к конфликту с управляющей компанией

15 сентября 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Владимир Архипов включился в решение вопроса о миллионных долгах управкомпании «Восток-Центр» перед сотрудниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замгубернатора Курганской области Владимир Архипов подключился к решению вопроса о многомиллионной задолженности управляющей компании «Восток-Центр». Компания задерживала и не полностью выплачивала зарплату сотрудникам. Об этом говорится на сайте Роструда по Курганской области. «Под председательством заместителя губернатора Курганской области по экономической политике Владимира Архипова состоялось рабочее совещание по ликвидации задолженности в ООО «Восток-Центр», — указано в сообщении. Также на совещании присутствовал представитель госинспекции. На звонок URA.RU в приемной госинспекции сообщили, что на совещании присутствовала врио замруководителя Государственной инспекции труда в Курганской области Людмила Шаталова. Получить оперативный комментарий от нее не удалось. В приемной директора компании «Восток-Центр» на звонок URA.RU не ответили. Также редакция направила официальный запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы пожаловались руководителю регионального следственного управления Богдану Францишко и областному прокурору Андрею Назарову на долги по зарплате. По их словам, управкомпания «Восток-Центр» задолжала работникам в сумме около 6 млн рублей. По данному факту (ч.2 ст. 145.1 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

Замгубернатора Курганской области Владимир Архипов подключился к решению вопроса о многомиллионной задолженности управляющей компании «Восток-Центр». Компания задерживала и не полностью выплачивала зарплату сотрудникам. Об этом говорится на сайте Роструда по Курганской области. «Под председательством заместителя губернатора Курганской области по экономической политике Владимира Архипова состоялось рабочее совещание по ликвидации задолженности в ООО «Восток-Центр», — указано в сообщении. Также на совещании присутствовал представитель госинспекции. На звонок URA.RU в приемной госинспекции сообщили, что на совещании присутствовала врио замруководителя Государственной инспекции труда в Курганской области Людмила Шаталова. Получить оперативный комментарий от нее не удалось. В приемной директора компании «Восток-Центр» на звонок URA.RU не ответили. Также редакция направила официальный запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы пожаловались руководителю регионального следственного управления Богдану Францишко и областному прокурору Андрею Назарову на долги по зарплате. По их словам, управкомпания «Восток-Центр» задолжала работникам в сумме около 6 млн рублей. По данному факту (ч.2 ст. 145.1 УК РФ) возбуждено уголовное дело.