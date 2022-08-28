Курганцы пожаловались генералам на миллионные долги по зарплате

Главный курганский следователь Богдан Францишко (на фото) и прокурор области Андрей Назаров провели прием граждан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана пожаловались руководителю регионального следственного управления Богдану Францишко и областному прокурору Андрею Назарову на многомиллионные долги по зарплате. Генералы провели совместный прием граждан. Информация опубликована на сайтах СУ СКР по Курганской области и областной прокуратуры.

«К руководителям ведомств обратилось десять человек, в том числе представители инициативной группы из числа работников управляющей компании „Восток-Центр“. Работники не вовремя и не полностью получали выплаты за свой труд в течение года», — говорится в сообщении регионального следственного управления. У управляющей компании, под контролем которой находятся семь обслуживающих организаций, возник долг перед работниками на сумму более 6 млн рублей. По данному факту (ч.2 ст. 145.1 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

Задолженность по зарплате частично погашена. Следователи проверяют финансово-хозяйственную деятельность общества, принимают меры по установлению и аресту имущества, которое стоит на балансе организации, а также его учредителей. По итогам приема даны поручения, проводятся проверки.

Ранее URA.RU писало, что в отношении восьми руководителей организаций, в том числе управляющей компании «Восток-Центр», возбуждены уголовные дела из-за долгов по зарплате. По данным сайта «Дом. МинЖКХ», компания «Восток-Центр» управляет в Кургане 219 домами.