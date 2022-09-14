14 сентября 2022

Губернатор ХМАО создала департамент региональной безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
В правительстве ХМАО появился департамент региональной безопасности Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова переформатировала окружной департамент гражданской защиты населения в департамент региональной безопасности. Постановление главы региона опубликовано на официальном сайте органов власти Югры.

«Переименовать департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в департамент региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа», — указано в документе. Там также перечислены функции, которые передаются в новую структуру регионального правительства. Среди них — утверждение списка присяжных заседателей в федеральные суды, обеспечение защиты прав потребителей, взаимодействие с органами госвласти по вопросам профилактики правонарушений, общественной безопасности и противодействия незаконному обороту наркотиков.

Также в полномочия регионального департамента безопасности переданы вопросы по обеспечению организации и подготовки территориальной обороны, вопросы, связанные с призывом на военную службу, профилактика терроризма и обеспечение деятельности антитеррористической комиссии. В постановлении губернатора Югры сказано, что в окружном правительстве начались организационно-штатные мероприятия по переводу чиновников в новый департамент. Информации о том, кто его возглавит в документе не указано.

Ранее URA.RU сообщало, что по информации инсайдеров руководить департаментом региональной безопасности будет вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. До работы в окружном правительстве он возглавлял региональное управление МЧС.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова переформатировала окружной департамент гражданской защиты населения в департамент региональной безопасности. Постановление главы региона опубликовано на официальном сайте органов власти Югры. «Переименовать департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в департамент региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа», — указано в документе. Там также перечислены функции, которые передаются в новую структуру регионального правительства. Среди них — утверждение списка присяжных заседателей в федеральные суды, обеспечение защиты прав потребителей, взаимодействие с органами госвласти по вопросам профилактики правонарушений, общественной безопасности и противодействия незаконному обороту наркотиков. Также в полномочия регионального департамента безопасности переданы вопросы по обеспечению организации и подготовки территориальной обороны, вопросы, связанные с призывом на военную службу, профилактика терроризма и обеспечение деятельности антитеррористической комиссии. В постановлении губернатора Югры сказано, что в окружном правительстве начались организационно-штатные мероприятия по переводу чиновников в новый департамент. Информации о том, кто его возглавит в документе не указано. Ранее URA.RU сообщало, что по информации инсайдеров руководить департаментом региональной безопасности будет вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. До работы в окружном правительстве он возглавлял региональное управление МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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