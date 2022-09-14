Губернатор ХМАО создала департамент региональной безопасности

15 сентября 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

В правительстве ХМАО появился департамент региональной безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова переформатировала окружной департамент гражданской защиты населения в департамент региональной безопасности. Постановление главы региона опубликовано на официальном сайте органов власти Югры. «Переименовать департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в департамент региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа», — указано в документе. Там также перечислены функции, которые передаются в новую структуру регионального правительства. Среди них — утверждение списка присяжных заседателей в федеральные суды, обеспечение защиты прав потребителей, взаимодействие с органами госвласти по вопросам профилактики правонарушений, общественной безопасности и противодействия незаконному обороту наркотиков. Также в полномочия регионального департамента безопасности переданы вопросы по обеспечению организации и подготовки территориальной обороны, вопросы, связанные с призывом на военную службу, профилактика терроризма и обеспечение деятельности антитеррористической комиссии. В постановлении губернатора Югры сказано, что в окружном правительстве начались организационно-штатные мероприятия по переводу чиновников в новый департамент. Информации о том, кто его возглавит в документе не указано. Ранее URA.RU сообщало, что по информации инсайдеров руководить департаментом региональной безопасности будет вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. До работы в окружном правительстве он возглавлял региональное управление МЧС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова переформатировала окружной департамент гражданской защиты населения в департамент региональной безопасности. Постановление главы региона опубликовано на официальном сайте органов власти Югры. «Переименовать департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в департамент региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа», — указано в документе. Там также перечислены функции, которые передаются в новую структуру регионального правительства. Среди них — утверждение списка присяжных заседателей в федеральные суды, обеспечение защиты прав потребителей, взаимодействие с органами госвласти по вопросам профилактики правонарушений, общественной безопасности и противодействия незаконному обороту наркотиков. Также в полномочия регионального департамента безопасности переданы вопросы по обеспечению организации и подготовки территориальной обороны, вопросы, связанные с призывом на военную службу, профилактика терроризма и обеспечение деятельности антитеррористической комиссии. В постановлении губернатора Югры сказано, что в окружном правительстве начались организационно-штатные мероприятия по переводу чиновников в новый департамент. Информации о том, кто его возглавит в документе не указано. Ранее URA.RU сообщало, что по информации инсайдеров руководить департаментом региональной безопасности будет вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. До работы в окружном правительстве он возглавлял региональное управление МЧС.