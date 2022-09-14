В Перми отменили концерт комика Руслана Белого

15 сентября 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Пермяки не услышат шутки Руслана Белого Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Перми отменили концерт российского комика, бывшего участника шоу Comedy Club Руслана Белого. Выступление должно было состояться 2 октября. Информация об этом появилась в группе «Kassy.ru Пермь. Афиша, розыгрыши, билеты» в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые зрители! Концерт Руслана Белого, заявленный на 2 октября 2022, 19:00, во Дворце культуры им. А.Г. Солдатова отменен. Приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства», — сообщается в посте. Концерт Белого должен был состояться еще в ноябре 2021 года, но был перенесен на год из-за эпидемии коронавриуса. Представитель артиста сообщил URA.RU, что октябрьский концерт не состоится из-за того, что концертная площадка — ДК им. Солдатова отменила мероприятие. Похожая ситуация сложилась и в остальных городах, где должны были проходить концерты комика — они все отменены. В ближайшее время Белый не будет выступать на российских площадках, однако поклонники могут попасть на его концерты в Турции. Ранее URA.RU сообщало, что комик связывает отмены концертов с тем, что кому-то не понравились его шутки про власти России. Артист считает, что он попал в неофициальный «красный список».

В Перми отменили концерт российского комика, бывшего участника шоу Comedy Club Руслана Белого. Выступление должно было состояться 2 октября. Информация об этом появилась в группе «Kassy.ru Пермь. Афиша, розыгрыши, билеты» в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые зрители! Концерт Руслана Белого, заявленный на 2 октября 2022, 19:00, во Дворце культуры им. А.Г. Солдатова отменен. Приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства», — сообщается в посте. Концерт Белого должен был состояться еще в ноябре 2021 года, но был перенесен на год из-за эпидемии коронавриуса. Представитель артиста сообщил URA.RU, что октябрьский концерт не состоится из-за того, что концертная площадка — ДК им. Солдатова отменила мероприятие. Похожая ситуация сложилась и в остальных городах, где должны были проходить концерты комика — они все отменены. В ближайшее время Белый не будет выступать на российских площадках, однако поклонники могут попасть на его концерты в Турции. Ранее URA.RU сообщало, что комик связывает отмены концертов с тем, что кому-то не понравились его шутки про власти России. Артист считает, что он попал в неофициальный «красный список».