Присяжные решат судьбу экс-депутата, судимого за создание ОПГ

Геннадия Виноградова оставили в СИЗО еще на полгода Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Дело бывшего депутата Артемовской городской думы Геннадия Виноградова, которого подозревают в создании вооруженной банды убийц и продавцов оружия, рассмотрит суд присяжных заседателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Дело Виноградова рассмотрят с участием присяжных заседателей», — сообщили в пресс-службе. Депутату продлили срок содержания под стражей на шесть месяцев. Ближайшее заседание по его делу назначили на 11 сентября.

По версии следствия, Виноградов является организатором группировки, которая с 1994 по 2021 год совершила ряд убийств, а также торговала оружием. В участии в банде подозревается и сын Виноградова Роман, который, вероятно, причастен в покушении на редактора газеты «Егоршинские вести» Александра Шариева. Предполагаемых бандитов задержали в 2021 году. Их будут судить по девяти уголовным статьям.