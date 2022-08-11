Присяжные решат судьбу экс-депутата, судимого за создание ОПГ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над главврачом Пермского центра медицинской профилактики Мариной Друговой. Пермь , заключенные, арест, полиция, наручники, задержание, преступление
Геннадия Виноградова оставили в СИЗО еще на полгода Фото:

Дело бывшего депутата Артемовской городской думы Геннадия Виноградова, которого подозревают в создании вооруженной банды убийц и продавцов оружия, рассмотрит суд присяжных заседателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Дело Виноградова рассмотрят с участием присяжных заседателей», — сообщили в пресс-службе. Депутату продлили срок содержания под стражей на шесть месяцев. Ближайшее заседание по его делу назначили на 11 сентября.

По версии следствия, Виноградов является организатором группировки, которая с 1994 по 2021 год совершила ряд убийств, а также торговала оружием. В участии в банде подозревается и сын Виноградова Роман, который, вероятно, причастен в покушении на редактора газеты «Егоршинские вести» Александра Шариева. Предполагаемых бандитов задержали в 2021 году. Их будут судить по девяти уголовным статьям.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Дело бывшего депутата Артемовской городской думы Геннадия Виноградова, которого подозревают в создании вооруженной банды убийц и продавцов оружия, рассмотрит суд присяжных заседателей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Дело Виноградова рассмотрят с участием присяжных заседателей», — сообщили в пресс-службе. Депутату продлили срок содержания под стражей на шесть месяцев. Ближайшее заседание по его делу назначили на 11 сентября. По версии следствия, Виноградов является организатором группировки, которая с 1994 по 2021 год совершила ряд убийств, а также торговала оружием. В участии в банде подозревается и сын Виноградова Роман, который, вероятно, причастен в покушении на редактора газеты «Егоршинские вести» Александра Шариева. Предполагаемых бандитов задержали в 2021 году. Их будут судить по девяти уголовным статьям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...