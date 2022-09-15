Участник курганской ОПГ, убивший директора пивзавода, захотел изменить приговор

Участник курганской ОПГ подал апелляцию на изменение приговора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганский областной суд рассмотрел апелляционное ходатайство о смягчении приговора Дмитрию Прямоносову, осужденному за убийство директора шадринского пивзавода и других граждан в составе организованной преступной группировки, и направил его на пересмотр. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Прямоносов Дмитрий Михайлович. О замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Определение (постановление) отменено», — опубликован 15 сентября результат на сайте суда. Дело отправят на пересмотр в Кетовский районный суд, где в изменении приговора было отказано.

Находящийся в колонии строгого режима Прямоносов подавал прошение о замене неотбытого срока наказания за убийства по ст. 105 ч.2 п. е; ст. 105 ч.2 п. з. В мае 2015 года его приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Впоследствии по совокупности с предыдущими обвинениями срок сократили до 21 года и 11 месяцев.

Прямоносов был осужден за совершение более 20 тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийство, покушение на убийство, причинение тяжких телесных повреждений, грабеж и другие противозаконные действия. Большинство из них были совершены на территории Курганской и соседних областей в составе шадринской преступной группировки под руководством Станислава Черепахи с 1996 по 2006 год.

Одним из самых резонансных преступлений с участием Дмитрия Прямоносова стал расстрел трех человек на трассе Курган — Екатеринбург. В марте 2001 года он вместе с подельниками расстрелял директора Шадринского пивоваренного завода Константина Бочарова, а также его жену и водителя.

Ранее URA.RU сообщало, что Верховный суд вынес окончательный приговор главарю курганской ОПГ Дмитрию Романову. Полученное наказание суд счел справедливым и оставил в силе.