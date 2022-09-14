Губернатор Текслер рассказал, что застроит промзону Челябинска

Губернатор Текслер застроит промзону Челябинска

Глава региона Алексей Текслер пообещал участникам проектов КРТ господдержку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер принял участие в стратегической сессии Минстроя России, на которой рассказал, что будет застраивать жильем промышленные и заброшенные районы Челябинска. Об этом URA.RU сообщили 15 сентября в пресс-службе главы региона.

«Алексей Текслер поделился опытом реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Челябинске. Речь идет о вовлечение бывших промышленных и заброшенных площадок в городскую среду», — заявили в пресс-службе.

Губернатор привел примеры проектов. По инициативе правообладателей в Тракторозаводском районе Челябинска будет построен жилой комплекс на 1,5 тыс. мест. КРТ нежилой застройки пройдет в Калининском районе. Новое развитие получит исторический центр Челябинска (в границах улиц Либкнехта, Кирова, Орджоникидзе, Цвиллинга, Елькина), где территория сегодня занята складскими помещениями.

«Если бы не механизмы КРТ, то мы бы эту территорию вовлекали в современную комфортную городскую среду еще много лет. Это упрощает решение многих вопросов», — считает губернатор.

КРТ также пройдет в границах улиц Обуховская, Туркменская, Уральская, Копейское шоссе в Ленинском районе Челябинска. Застройщикам в реализации этих проектов планируется оказывать господдержку на создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

В первый день сессии обсуждались стратегические вопросы развития строительного комплекса РФ. С докладом о стратегии развития строительного комплекса страны выступил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.