ММК требует полмиллиарда рублей от семьи челябинского экс-губернатора

Объем претензий металлургов к семейному активу Бориса Дубровского вырос в несколько раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») рассчитывает получить почти 615 млн рублей от ПО «Монтажник», контролируемого семьей экс-губернатора Бориса Дубровского. Это следует из базы судебных дел.

«В судебном заседании представитель заявителя заявил об уточнении заявленных требований, а именно просил включить в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 614 млн 341 тысячи 494 рублей. В том числе 614 млн 209 тысячи рублей — стоимости не смонтированного оборудования, 131 тысячу 886 рублей штрафа», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Как следует из материалов дела, следующее судебное заседание состоится 25 октября. До этого момента кредитору предлагается провести сверку расчетов и уточнить заявленные требования. Это не первый иск ММК, которым раньше руководил Дубровский, к «Монтажнику». Ранее суд включил комбинат в число кредиторов из-за долга в 3 млн рублей. Затем размер претензий увеличился до 141 млн рублей,, а теперь предприятие требует уже более полумиллиарда.

«Компания предъявила свои требования к ПО „Монтажник“ в рамках инициированной третьей стороной процедуры о признании несостоятельности фирмы», — пояснил URA.RU представитель ММК. Представители Дубровского от общения со СМИ отказываются.

ПО «Монтажник» являлось основным подрядчиком ММК в строительстве, когда Борис Дубровский был гендиректором комбината. В 2018 году, когда он уже возглавил область, семья приобрела эту компанию. Дубровские купили «Монтажник» в 2018 году, когда глава семейства был губернатором. Компания строила в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС. На стройку потратили миллиарды рублей из казны региона. Теперь объект заморожен, расследуется уголовное дело. В сентябре 2020 года «Монтажник» признали банкротом. Общая сумма долга превысила 2 млрд рублей. Бывший директор фирмы Алексей Павлюк арестован.