ММК банкротит компанию челябинского экс-губернатора Дубровского

Компания Виктора Рашникова (справа) банкротит фирму своего бывшего гендиректора Бориса Дубровского (слева) Фото: Илья Московец © URA.RU

В процесс по банкротству подконтрольного семье экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского ПО «Монтажник» включился Магнитогорский металлургический комбинат, гендиректором которого являлся экс-чиновник. ПАО «ММК» просит включить его в список кредиторов из-за долга в размере более 2,8 млн рублей.

«ПАО „Магнитогорский металлургический комбинат“ обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 2 826 633 рублей 97 копеек. Требование кредитора соответствует нормам ст. 125, 126 АПК РФ и ст. 71 Федерального закона „О несостоятельности (банкротстве)“, в связи с чем подлежит принятию производству арбитражного суда», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области.

«Компания предъявила свои требования к ПО „Монтажник“ в рамках инициированной третьей стороной процедуры о признании несостоятельности фирмы», — пояснил URA.RU представитель ММК. Ранее с заявлением о включении в реестр требований кредиторов в суд обратилась администрация Магнитогорска. Связаться с представителями семьи Дубровских и с руководством ПО «Монтажник» не удалось.

«Монтажник» контролируется семьей экс-губернатора через доверенных лиц и был приобретен Дубровскими в феврале 2018 года. Компания возводила конгресс-холл на реке Миасс в Челябинске для саммитов ШОС и БРИКС. Стройка, в которую вложили миллиарды бюджетных рублей, заморожена, возбуждены уголовные дела. Долги «Монтажника» превысили 700 млн рублей, в конце сентября суд ввел в компании внешнее наблюдение.