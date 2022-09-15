Власти свердловского города придумали, как оштрафовать всех водителей за парковку на газонах

В Верхней Пышме мэрия начала автоматически фиксировать госномера авто, припаркованных на газонах

15 сентября 2022 в 19:31 Размер текста - 17 +

Благодаря мобильному комплексу «Цифровой патруль» в Верхней Пышме начали автоматически фиксировать госномера нарушителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) начали в автоматическом режиме фиксировать госномера автомобилей, припаркованных на газонах. Это стало возможно благодаря мобильному комплексу «Цифровой патруль», который запустили в тестовом режиме, сообщается на официальном сайте администрации города. «Комплекс позволяет автоматически фиксировать нарушителей, которые оставляют автомобили на газонах. Камера регистрирует место, время и госномер транспортного средства. Затем эти данные передаются на компьютер специалиста. Все поступившие материалы рассмотрит административная комиссия, к нарушителям будут применены меры административного наказания», — рассказали в мэрии. За парковку на газоне водителям может грозить штраф от 3 до 500 тысяч рублей. «Размещение т/с на газоне влечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 5 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 150 до 500 тысяч рублей», — сказано в статье 16 закона Свердловской области «Об административных правонарушениях».

В Верхней Пышме (Свердловская область) начали в автоматическом режиме фиксировать госномера автомобилей, припаркованных на газонах. Это стало возможно благодаря мобильному комплексу «Цифровой патруль», который запустили в тестовом режиме, сообщается на официальном сайте администрации города. «Комплекс позволяет автоматически фиксировать нарушителей, которые оставляют автомобили на газонах. Камера регистрирует место, время и госномер транспортного средства. Затем эти данные передаются на компьютер специалиста. Все поступившие материалы рассмотрит административная комиссия, к нарушителям будут применены меры административного наказания», — рассказали в мэрии. За парковку на газоне водителям может грозить штраф от 3 до 500 тысяч рублей. «Размещение т/с на газоне влечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 5 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 150 до 500 тысяч рублей», — сказано в статье 16 закона Свердловской области «Об административных правонарушениях».