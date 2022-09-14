Курганцы просят депутата Госдумы помочь вдове ветерана

Курганцы просят депутата Госдумы помочь вдове ветерана Афганистана

15 сентября 2022 в 18:57 Размер текста - 17 +

В Шадринске вдова ветерана боевых действий боится лишиться водоснабжения из-за сноса соседнего дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске Курганской области вдова ветерана боевых действий в Афганистане боится остаться без водоснабжения из-за сноса соседнего дома. Женщина обращалась в водоканал, но ей предложили провести водопровод за свой счет, рассказала URA.RU координатор Шадринского отделения ЛДПР Анна Шахова. Она направила обращение депутату Госдумы Ярославу Нилову с просьбой помочь вдове. «К нам обратилась вдова ветерана боевых действий, проживающая в Шадринске. Она рассказала, что ее жилой дом отключают от центрального водоснабжения. В 1992 году ее мужу, как участнику боевых действий в Афганистане, была проведена центральная водопроводная сеть. В 2022 году запланирован снос рядом стоящего дома (барака) и транзитный водопровод будет демонтирован. Женщина обратилась в МП „Водоканал“, но сотрудники предложили взять кредит в банке и провести самостоятельно новую водопроводную линию. Вдова проживает с дочерью и тремя внуками, занимается восстановлением дома, пострадавшего при пожаре. Я направила обращение депутату Госдумы Ярославу Нилову с просьбой разрешить проблему», — сказала Шахова, уточнив, что ответ от депутата еще не поступил. В администрации города Шадринска сообщили, что жилой дом вдовы будет подключен к новой водопроводной сети. «Работы запланированы на сентябрь—октябрь текущего года, они проводятся за счет муниципалитета. Одномоментно будет произведено переключение со старой водопроводной сети на новую. Планируемый снос аварийного дома по улице Карла Маркса, 137 не окажет влияния на водоснабжение дома, в котором проживает семья», — говорится в ответе мэрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Шадринске Курганской области вдова ветерана боевых действий в Афганистане боится остаться без водоснабжения из-за сноса соседнего дома. Женщина обращалась в водоканал, но ей предложили провести водопровод за свой счет, рассказала URA.RU координатор Шадринского отделения ЛДПР Анна Шахова. Она направила обращение депутату Госдумы Ярославу Нилову с просьбой помочь вдове. «К нам обратилась вдова ветерана боевых действий, проживающая в Шадринске. Она рассказала, что ее жилой дом отключают от центрального водоснабжения. В 1992 году ее мужу, как участнику боевых действий в Афганистане, была проведена центральная водопроводная сеть. В 2022 году запланирован снос рядом стоящего дома (барака) и транзитный водопровод будет демонтирован. Женщина обратилась в МП „Водоканал“, но сотрудники предложили взять кредит в банке и провести самостоятельно новую водопроводную линию. Вдова проживает с дочерью и тремя внуками, занимается восстановлением дома, пострадавшего при пожаре. Я направила обращение депутату Госдумы Ярославу Нилову с просьбой разрешить проблему», — сказала Шахова, уточнив, что ответ от депутата еще не поступил. В администрации города Шадринска сообщили, что жилой дом вдовы будет подключен к новой водопроводной сети. «Работы запланированы на сентябрь—октябрь текущего года, они проводятся за счет муниципалитета. Одномоментно будет произведено переключение со старой водопроводной сети на новую. Планируемый снос аварийного дома по улице Карла Маркса, 137 не окажет влияния на водоснабжение дома, в котором проживает семья», — говорится в ответе мэрии.